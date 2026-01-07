Menü Kapat
Altın ve gümüş için 2026 alarmı! Sefer Şener uyardı: Değerli metallerde oynaklık başladı

Ocak 07, 2026 17:22
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları siyasi gelişmelerin etkisiyle yeniden rekor denemeleri yapıyor. Bir yükselip bir düşen değerli metal piyasasında yatırımcılar da yön arayışında.  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı bir televizyon programında siyasi ve jeopolitik gelişmelerin altın ve gümüş fiyatlarının yönünü belirlemede önemli rol oynadığını vurguladı. 
 

2
altın gümüş

Venezuela, Rusya–Ukrayna gerilimleri ve Trump’ın Latin Amerika ile olası çatışmalı ilişkileri, yatırımcıların güvenli liman olan kıymetli metallere yönelmesine yol açarak fiyatlarda yüksek oynaklığa sebep olduğunu belirtti. Bu durum, ons altında fiyatların 4450 dolardan 4500 dolara yaklaşıp tekrar düşüş yaşamasıyla gözlemleniyor; riskler sürdükçe dalgalanmaların devam edeceğini söyledi.
 

3
güvenli liman altın

Şener, "Bu tür yüksek riskli jeopolitik ortam, altına olan güvenli liman talebini güçlendiriyor; küresel altın piyasalarında son dönemde benzer yükselişlerin görüldüğü diğer piyasa analizlerinde de belirtildiği gibi, jeopolitik risk ve merkez bankası alımları altın talebini destekliyor" dedi.
 

4
altın fiyatları

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela, Grönland, Kolombiya gibi ülkelerle gerilimi devam ederse altın fiyatlarında oynaklık görmeye devam edeceğimizi ifade eden Şener, "Özellikle ons altında 4450 dolarlı seviyelerde 4500 dolara yaklaşılıp sonra yeniden düşüş yaşanıyor. Bu riskler devam ettiği sürece yüksek oynaklık görülmeye devam edecek" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

5
kıymetli metaller

ARZ TALEP DENGESİZLİĞİ Mİ VAR?

Şener, arz ve talep dengesizliğinin de kıymetli metal fiyatlarında dalgalanmaları artıran bir diğer önemli faktör olduğunu dile getirdi. Altın ve gümüş piyasasında bu dengesizliğin sürmesi durumunda 2026 yılı içinde daha yüksek oynaklık görülebileceğini söyledi.
 

6
FAİZ İNDİRİMİ

MERKEZ BANKALARI FAİZ İNDİRECEK

Özellikle 2026 yılının tüm dünyadaki merkez bankaları için faiz indirim yılı olması yönündeki beklentinin  belirsizliğe sebep olduğunu belirten Şener, faiz indirimleri başladıkça yatırımcıların risk algısının değişebileceğini ifade etti. 
 

7
altın fiyatları

Faiz kararları, altının fırsat maliyeti ve doların gücü gibi fiyat unsurları üzerinde önemli rol oynuyor — bu da altın gibi değerli metallerin fiyatlarının yönünü etkiliyor. 
 

8
GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT!

GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT!

Şener, gümüşün altına kıyasla daha yüksek dalgalanma yaşamasının nedeninin sanayide yoğun şekilde ihtiyaç olması ve sınırlı bir kaynak olmasına bağladı. Gümüş geçen yıl yaklaşık yatırımcısına %140 getiri sağladı. Ancak çok yüksek bir dalgalanma yaşadığı için yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
 

9
dalgalı piyasa

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Dalgalı piyasalarda az işlem yapmanın daha doğru olacağını belirten Şener, yüksek oynaklık dönemlerinde “temkinli” olmanın ve aceleci alım-satımlardan kaçınmanın yatırımcı açısından daha sağlıklı olduğunu söyledi.

