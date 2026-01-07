Altın ve gümüş için 2026 alarmı! Sefer Şener uyardı: Değerli metallerde oynaklık başladı

GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT!

Şener, gümüşün altına kıyasla daha yüksek dalgalanma yaşamasının nedeninin sanayide yoğun şekilde ihtiyaç olması ve sınırlı bir kaynak olmasına bağladı. Gümüş geçen yıl yaklaşık yatırımcısına %140 getiri sağladı. Ancak çok yüksek bir dalgalanma yaşadığı için yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

