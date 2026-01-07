Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Arjantin'in ciğerleri yanıyor! Patagonya alevlere teslim

Arjantin'in Patagonya bölgesinde devam eden yangınlar Chubut eyaletindeki El Hoyo kasabasını ve Puerto Patriada bölgesini etkisi altına aldı. Alevler çok sayıda evi ve işletmeyi kullanılamaz hale getirdi. Yangın, yüksek sıcaklık, rüzgar ve kuraklık nedeniyle hızla yayılıyor.

07.01.2026
07.01.2026
Güney Amerika ülkesi Arjantin’de yer alan Patagonya bölgesinde pazartesi gününden beri devam eden yangınlar, Chubut eyaletine bağlı El Hoyo kasabası ile Puerto Patriada çevresini etkisi altına aldı. Alevler, çok sayıda evi ve işletmeyi kullanılamaz hale getirdi.

Yangının yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve uzun süredir etkisin gösteren kuraklık nedeniyle hızla yayıldığı ifade edildi.

Arjantin'in ciğerleri yanıyor! Patagonya alevlere teslim

"ELİMİZDEKİ KAYNAKLAR YETERSİZ KALDI"

El Hoyo Belediye Başkanı César Salamín, yangının gece boyunca da etkisini sürdürdüğünü belirterek "Bize hiç nefes aldırmadı. Gece boyu sıcaklık düşmedi, rüzgar dinmedi. Ancak sabaha karşı biraz duruldu. Aynı anda pek çok cephede mücadele verdik. Elimizdeki kaynaklar yetersiz kaldı" ifadelerine yer verdi.

Bölgede şu anda yaklaşık 300 personel ve 10 hava aracının görev yaptığı bildirildi.

Arjantin'in ciğerleri yanıyor! Patagonya alevlere teslim

Chubut, Río Negro ve Neuquén eyaletlerinde aylar önce acil yangın durumu ilan edilmiş, açık alanlarda ateş yakılması tamamen yasaklanmıştı. Ancak bu yasağın zaman zaman hem bölge sakinleri hem de turistler tarafından ihlal edildiği belirtiliyor.

Chubut Valisi Ignacio Torres, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, önceliklerinin halkın güvenliği ve doğal mirasın korunması olduğunu vurguladı.

Arjantin'in ciğerleri yanıyor! Patagonya alevlere teslim
#Dünya
