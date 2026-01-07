GSB kış kampı başvuru sonuç ekranı! GSB kış kampı başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin akademik ve entelektüel birikimlerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl kış kampı gerçekleştiriliyor. Bu yılda gerçekleştirilecek olan geleneksel GSB kış kampının başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlamıştı. Örğenciler "e-genç" portalı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. GSB kış kampı başvuru işlemleri bugün ise sona erecek. Başvuru işlemlerinin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin değerlendirme süreci başlayacak. Açıklanan bilgilere göre başvurularda akademik başarı ve kamp temasıyla ilişkili bölümler dikkate alınacak. Başvuruların ardından GSB kış kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacağı ve nereden öğrencilereceği öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.

GSB KIŞ KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB kış kampı başvuruları açıklanan bilgilere göre 9 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak. Başvuruların ardından her kampa katılacak olan 2100 öğrenci belli olmuş olacak. GSB kış kampları 14 farklı şehirde ve 14 farklı temada düzenlenecek.

GSB kış kampları Ankara, Antalya, Gaziantep, Denizli, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Erzurum, Kocaeli, Van, Diyarbakır, Konya, Muğla ve Mersin illerinde gerçekleştirilecek.

GSB KIŞ KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB kış kampı başvuru sonuçları açıklanan bilgilere göre başvuruların yapıldığı "e-genç" portalı üzerinden açıklanacak. 9 Ocak 2026 tarihinde "e-genç" portalının resmi internet sitesi aracılığıyla kampa başvurusu kabul edilen öğrenciler belli olacak.

GSB KIŞ KAMPI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ TEMADA YAPILACAK 2026?

GSB tarafından açıklanan bilgilere göre kış kampları 26-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beş gün boyunca sürecek olan kamplarda akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, gönüllülük faliyetleri, bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

GSB tarafından açıklanan bilgilere göre kampların yapılacağı yerler ve temaları ise şöyle:

"On dört farklı temayla gerçekleştirilecek geleneksel kış kampları kapsamında Diplomat Akademi Kampı Ankara’da, Eğitimciler Kampı Antalya’da, Gastronomi Kampı Gaziantep’te, Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Denizli’de, Gönüllülük ve Çevre Kampı Balıkesir’de, İnsan Hakları ve Hukuk Kampı Samsun’da, İnsan ve Değer Kampı Şanlıurfa’da, Kış Sporları Kampı Erzurum’da, Mühendislik Kampı Kocaeli’de, Sosyal Psikoloji Kampı Van’da, Tarih ve Medeniyet Kampı Diyarbakır’da, Türk İslam Sanatları Kampı Konya’da, Yapay Zeka ve Bilişim Kampı Muğla’da, Yeni Medya ve İletişim Kampı Mersin’de düzenlenecek."