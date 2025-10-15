Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Gündem
Editor
 Baran Aksoy

AKOM uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AKOM'dan da İstanbul için sağanak uyarısı geldi. Yarın yavaş yavaş etkisini göstermeye başlalayacak olan sağanak yağış, hafta sonu şiddetini artıracak.

KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
15.10.2025
09:56
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
10:00

ayı ile birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Başka Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere 'den peş peşe uyarılar geliyor.

AKOM uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

KARA BULUTLAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR!

Marmara bölgesinde de sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'nin ardından 'dan da bir uyarı geldi. 'da yarın yağışların yeniden başlayacağı, hafta sonu ise sağanak olarak etkisini sürdüreceği bildirildi.

AKOM uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

HAFTA SONU SAĞANAK VAR

İşte AKOM'un yayımladığı İstanbul için bir haftalık raporu...

  • 16.10.2025 Perşembe: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu 15°C – 19°C 1–3 kg arası
  • 17.10.2025 Cuma: Parçalı bulutlu 14°C – 20°C Yağış beklenmiyor
AKOM uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

PAZAR GÜNÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

  • 18.10.2025 Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15°C – 19°C 2–5 kg arası
  • 19.10.2025 Pazar: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 14°C – 17°C 3–10 kg arası
  • 20.10.2025 Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu 13°C – 16°C Yağış beklenmiyor
  • 21.10.2025 Salı: Parçalı ve az bulutlu 10°C – 17°C Yağış beklenmiyor

https://x.com/ibbAkom/status/1978343691845517647

#istanbul
#hava durumu
#yağış
#meteoroloji
#sağanak
#ekim
#Akom
#Gündem
