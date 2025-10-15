AKOM uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Ekim ayı ile birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Başka Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor.

KARA BULUTLAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR!

Marmara bölgesinde de sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da bir uyarı geldi. İstanbul'da yarın yağışların yeniden başlayacağı, hafta sonu ise sağanak olarak etkisini sürdüreceği bildirildi.

HAFTA SONU SAĞANAK VAR

İşte AKOM'un yayımladığı İstanbul için bir haftalık hava durumu raporu...

16.10.2025 Perşembe: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu 15°C – 19°C 1–3 kg arası

17.10.2025 Cuma: Parçalı bulutlu 14°C – 20°C Yağış beklenmiyor

PAZAR GÜNÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

18.10.2025 Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15°C – 19°C 2–5 kg arası

19.10.2025 Pazar: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 14°C – 17°C 3–10 kg arası

20.10.2025 Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu 13°C – 16°C Yağış beklenmiyor

21.10.2025 Salı: Parçalı ve az bulutlu 10°C – 17°C Yağış beklenmiyor

