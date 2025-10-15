AKOM uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Kategoriler
İstanbul
Ekim ayı ile birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Başka Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor.
Marmara bölgesinde de sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da bir uyarı geldi. İstanbul'da yarın yağışların yeniden başlayacağı, hafta sonu ise sağanak olarak etkisini sürdüreceği bildirildi.
İşte AKOM'un yayımladığı İstanbul için bir haftalık hava durumu raporu...