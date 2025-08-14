Menü Kapat
29°
Ankara İzmir hızlı tren ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu istasyonları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz günlerde Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı hakkında gelişmeleri açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından vatandaşlar Ankara-İzmir hızlı tren ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

Ankara İzmir hızlı tren ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu istasyonları açıkladı
ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşası devam eden Ankara-İzmir (YHT) Hattının Polatlı-Afyonkarahisar kesminde yürütülen çalışmaları inceledi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu hızlı tren hattındaki son durumu ve gelişmeleri aktardı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının ardından Ankara - İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacağı gündeme geldi.

Ankara İzmir hızlı tren ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu istasyonları açıkladı

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu 2024 yılında yaptığı açıklamada Ankara-İzmir YHT Hattı'nın bir bölümünün 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını duyurmuştu. Ankara-İzmir YHT Hattı'nın tamamı ise 2027 yılında tamamlanacak ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ankara İzmir hızlı tren ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu istasyonları açıkladı

Tren hattı tamamlandığında İzmir-Ankara arası 7 saatlik yol 3,5 saate düşecek. Konuyla ilgili açıklamasında Bakan Uraloğlu "Ankara-İzmir arası süremiz 3,5 saate düşerken Ankara-Afyonkarahisar arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan, 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan, 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu, Afyonkarahisar'ın termal turizmine, Uşak ve Manisa'nın tarım ve sanayi gücüne, İzmir'in limanları ve turizm potansiyeline yepyeni bir ivme kazandıracağız. Güzergah üzerindeki şehirlerimiz, adeta birer inci gibi bu çelik raylarla birbirine bağlanacak. Ticaret, turizm ve kültürel etkileşimde altın bir çağ yaşamaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Ankara İzmir hızlı tren ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu istasyonları açıkladı

ANKARA İZMİR HIZLI TREN DURAKLARI NELER?

Ankara-İzmir YHT Hattı üzerinde 10 istasyon yer alacak. Bakan Uraloğlu tarafından açıklanan bilgilere göre bu istasyonlar şöyle:

  • Emirdağ
  • Afyonkarahisar
  • Uşak
  • Alaşehir
  • Salihli
  • Manisa
  • Muradiye
  • Ayvacık
  • Emiralem
  • Menemen
