Deren Talu ve Derin Talu uyuşturucu kullandı mı? Anne Defne Samyeli de harekete geçti

İsimleri kan veya saç örneklerinde uyuşturucu tespit edilen isimlerin arasında bulunan Derin ve Deren Talu kardeşler, gelişme üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

"ADIMIN KARALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Deren Talu uyuşturucu testini tekrar yaptıracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çıktığı iddia edilen bu sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Çok sinirli ve üzgünüm. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim.

Saçımda çıktığı iddia edilen sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar mı kolay?

Kanımda çıkan sertralin, kullandığım antidepresandan. Hayret, bir tek bu sonuç doğru. Ve de haklı bir nedeni var.

Çünkü bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım.

Sonuçları asla kabul etmiyor ve güvenmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim.'

Kardeşi Derin Talu da aynı paylaşımı hesabından aktarırken anneleri Defne Samyeli de sert bir açıklamada bulundu.

"BU ÜLKEDE YAŞAMAK ÇOK ZOR"

Samyeli, X hesabı üzerinden Instagram'daki hikayesini "Bu ülkede yaşamak çok zor" başlığıyla paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim.

Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı, ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti.

Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada ‘gizlilik’ kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz.

Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız."

https://x.com/tweetingdefne/status/1979262474483306627