Magazin
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Deren Talu ve Derin Talu uyuşturucu kullandı mı? Anne Defne Samyeli de harekete geçti

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan testlerde kanında veya saçında uyuşturucu tespit edilen isimler arasında yer alan Derin ve Deren Talu kardeşler, gelişmeyle ilgili açıklama yaparken iki ismin annesi Defne Samyeli de olaya tepkisini gösterdi.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 23:47

İsimleri kan veya saç örneklerinde tespit edilen isimlerin arasında bulunan Derin ve Deren Talu kardeşler, gelişme üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

"ADIMIN KARALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Deren Talu uyuşturucu testini tekrar yaptıracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çıktığı iddia edilen bu sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Çok sinirli ve üzgünüm. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim.

Saçımda çıktığı iddia edilen sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar mı kolay?

Kanımda çıkan sertralin, kullandığım antidepresandan. Hayret, bir tek bu sonuç doğru. Ve de haklı bir nedeni var.

Çünkü bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım.

Sonuçları asla kabul etmiyor ve güvenmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim.'

Deren Talu ve Derin Talu uyuşturucu kullandı mı? Anne Defne Samyeli de harekete geçti

Kardeşi Derin Talu da aynı paylaşımı hesabından aktarırken anneleri de sert bir açıklamada bulundu.

"BU ÜLKEDE YAŞAMAK ÇOK ZOR"

Samyeli, X hesabı üzerinden Instagram'daki hikayesini "Bu ülkede yaşamak çok zor" başlığıyla paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim.

Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı, ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti.

Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada ‘gizlilik’ kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz.

Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız."

https://x.com/tweetingdefne/status/1979262474483306627

