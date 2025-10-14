Uyuşturucu operasyonunun yapıldığı gün yurt dışında olan Ziynet Sali ifade verdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında Demet Evgar, Duygu Özaslan, Mert Yazıcıoğlu, Kaan Yıldırım ve Hadise gibi isimler, kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ziynet Sali yurtdışında olduğu için ifadesini dün verdi. ali, hayatı boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadığını, bu tür ortamlarda bulunmadığını ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadığını ifade etti.

ZİYNET SALİ TÜRKİYE'YE GELDİ, İFADESİNİ VERDİ

adı geçen şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Operasyon günü yurt dışında olduğunu ve bugün Türkiye'ye gelerek ifadesini verdiğini belirten Sali, hayatı boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadığını, bu tür ortamlarda bulunmadığını ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadığını ifade etti.

Sali'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Herkese selamlar, Çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim. Sevgi ve iyilikle... Ziynet Sali." dedi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÜNLÜLERE 5 SORU SORULDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü isimlere ifade sırasında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıyor musunuz? Kullandıysanız hangi tarihlerde kullandınız, hangi tür uyuşturucu madde kullanırsınız?”, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirici paylaşım yaptınız mı? Yasaklı madde satan biriyle irtibat kurdunuz mu? Birini bu amaçla aracı yaptınız mı? Bu maksatla para transferi yaptınız mı?” sorularının sorulduğu öğrenildi.