19°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak? Babalık izninin kaç gün olduğu gündemde

Aile Yılı kapsamında doğum izinlerinde kapsamlı değişiklikler yapılmaya hazırlanılıyor. Değişiklikler kapsamında doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Vatandaşlar tarafından doğum izni ne zaman 24 hafta olacağı ise merak ediliyor.

Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak? Babalık izninin kaç gün olduğu gündemde
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.10.2025
15:06
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
15:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı "" olarak ilan edilmişti. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışan anne ve babalara yönelik düzenlemeler yapılmaya hazırlanılıyor.

Bu düzenlemeler arasında doğum izni sürelerinin 24 haftaya çıkarılması da bulunuyor. Vatandaşlar tarafından doğum izni ne zaman 24 hafta olacak sorusunun cevabı merak ediliyor.

Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak? Babalık izninin kaç gün olduğu gündemde

DOĞUM İZNİ NE ZAMAN 24 HAFTA OLACAK?

Düzenleme kapsamında kadın memurlara doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 olmak üzere toplam 16 hafta olarak verilen doğum izni, 24 haftaya çıkarılacak. Doğum izninin uzatılmasını da içeren düzenlemenin ilerleyen haftalarda TBMM'ye getirilmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurul'da onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte doğum izni süresi 24 haftaya arttırılacak.

Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak? Babalık izninin kaç gün olduğu gündemde

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Özel sektör çalışanlar için 5 gün, memurlar için 10 gün, askeri personel ve kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar için ise 10 gün babalık izni veriliyor.

Çalışmaları yürütülen yeni yasal düzenlemenin ardından ise babalar için verilen 5 günlük doğun izni 10 güne çıkarılacak.

Doğum izninde yeni dönem: Aradaki fark kaldırılıyor!
ETİKETLER
#Doğum Izni
#Aile Yılı
#Babalık İzni
#Çalışan Anneler
#Çalışan Aileler
#Aktüel
