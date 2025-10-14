Doğum izni ne zaman 24 hafta olacak? Babalık izninin kaç gün olduğu gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı "Aile Yılı" olarak ilan edilmişti. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışan anne ve babalara yönelik düzenlemeler yapılmaya hazırlanılıyor.

Bu düzenlemeler arasında doğum izni sürelerinin 24 haftaya çıkarılması da bulunuyor. Vatandaşlar tarafından doğum izni ne zaman 24 hafta olacak sorusunun cevabı merak ediliyor.

DOĞUM İZNİ NE ZAMAN 24 HAFTA OLACAK?

Düzenleme kapsamında kadın memurlara doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 olmak üzere toplam 16 hafta olarak verilen doğum izni, 24 haftaya çıkarılacak. Doğum izninin uzatılmasını da içeren düzenlemenin ilerleyen haftalarda TBMM'ye getirilmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurul'da onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte doğum izni süresi 24 haftaya arttırılacak.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Özel sektör çalışanlar için 5 gün, memurlar için 10 gün, askeri personel ve kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar için ise 10 gün babalık izni veriliyor.

Çalışmaları yürütülen yeni yasal düzenlemenin ardından ise babalar için verilen 5 günlük doğun izni 10 güne çıkarılacak.