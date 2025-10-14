KYK kredisi bursa döner mi, nasıl? Başvurular başladı

KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim itibarıyla başlarken 17 Ekim'e kadar devam edecek. Son tarihte 23.59'a kadar başvurular yapılabilecek.

KYK KREDİSİ BURSA DÖNER Mİ, NASIL?

Kredi alırken değişen durumlar sonrasında öncelikli olanlar kriterlerine uyan öğrencilerin burs almasına engel bulunmazken kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.



ÖNCELİKLİ BURS HAKKI OLANLAR KİMLER?

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

HEM KREDİ HEM BURS ALINIR MI?

Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

