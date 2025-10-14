Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Şimşek G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için Washington'a gitti!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek G20, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılmak üzere Washington'a gitti. Bakan Şimşek bu temaslarında Türkiye'de uygulanan ekonomik programın geldiği aşamayı paylaşacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 14:45

, , ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılmak üzere Washington'a gitti. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Bakan Şimşek'i, söz konusu finans kuruluşlarının yıllık toplantıları için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da oldukça yoğun bir program bekliyor.

Bakan Şimşek G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için Washington'a gitti!

Yoğun görüşme taleplerini karşılayabilmek için Washington programını bir gün öne çeken Şimşek'in, temaslarının ardından, cumartesi günü yurda dönmesi planlanıyor. Şimşek'in Washington temasları süresince yaklaşık 60 toplantıya katılması öngörülüyor. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarınca düzenlenen yatırımcı konferanslarına iştirak edecek Şimşek, yatırımcılarla bire bir ve geniş katılımlı görüşmelerde bulunacak. Şimşek, bu temaslarında Türkiye'de uygulanan ekonomik programın geldiği aşamayı ve son gelişmeleri paylaşacak.

Bakan Şimşek G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için Washington'a gitti!

YABANCI YATIRIMCILAR İLE GÖRÜŞECEK

Bakan Şimşek, ABD temasları kapsamında ayrıca ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarında akademisyenler, yatırımcılar ve politika yapıcılarla da bir araya gelecek.

Program çerçevesinde ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına da katılacak Şimşek, Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li firmaların üst düzey temsilcileriyle görüşecek.

Bakan Şimşek G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için Washington'a gitti!

Şimşek'in Washington'daki çok taraflı temasları kapsamında da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), İslam Kalkınma Bankası ve gibi uluslararası kalkınma bankalarının üst yönetimleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Bakan Şimşek G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için Washington'a gitti!

İKİLİ TEMASLARDA BULUNACAK

G20 Maliye Bakanları toplantısına da katılacak olan Şimşek, ayrıca Yunanistan, Singapur, Malezya, Pakistan ve Katar maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Şimşek'in, Avrupa Birliği'nin (AB) Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bebek düzenlemesi ve Torba Kanun Meclis'te! İsa Karakaş 15 Ekim'e işaret etti
Bakan Işıkhan açıkladı: Aylık 15 bin 162 TL gelir desteği verilecek
ETİKETLER
#mehmet şimşek
#hazine ve maliye bakanı
#g20
#ımf
#Dünya Bankası
#İkili Görüşmeler
#Yatırımcı Konferansı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.