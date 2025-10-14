Altın ne kadar oldu düştü mü? Gram altın çeyrek altın alış satış

Yatırımcıların dikkati gram ve çeyrek altın fiyatlarında.

Rekor düzeyleri test eden gram altının ardından piyasada sert hareketlilik sürüyor.

Ons altın değerine paralel şekilde hareket ettiği için orta vadeli göstergeler gram altında da yukarı yönlü sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Elbette riskli bölgede uyarılar da gelmeye devam ediyor.

Bu hafta içerisinde 5.473 TL seviyeleri test edilebilir.

5.300 TL seviyeleri, orta vadeli göstergelerin aşağı yönü işaret etmesi için izlenmesi gereken nokta olduğundan bu düzey dikkatle takip edilmelidir.

ALTIN FİYATLARI 13 EKİM 2025

Gram altın fiyatı alış: 5.512,76 TL satış: 5.513,47 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 9.221,00 TL satış: 9.327,00 TL

Yarım altın fiyatı alış: 18.442,00 TL satış: 18.664,00 TL

Tam altın fiyatı alış: 36.231,16 TL satış: 36.941,86 TL

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 36.778,00 TL satış: 37.163,00 TL