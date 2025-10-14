Mısır'daki barış zirvesine katılan Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle gittiği Mısır'da "Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın imza törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'DA

Mısır'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı yurda döndü. Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

BERABERİNDEKİ HEYET DE DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de yurda geldi. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etmişti.

GÜNDEMİ YOĞUN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlenecek AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'na katılacak, ardından da partisinin kongre merkezinde gerçekleştirilecek MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.