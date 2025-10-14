Menü Kapat
19°
Türkiye gruptan çıkmayı garantiledi mi? Gürcistan'ı yenersek kapıyı aralayacağız

Türkiye Gürcistan’ı yenerse gruptan çıkıp Dünya Kupası’na gitmeyi garantileme durumu yakından takip ediliyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda bu akşam Kocaeli’de Gürcistan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Milliler, grup aşamasındaki dördüncü maçını kazanması halinde önemli bir avantaj elde edecek. Ancak puan durumu, kalan fikstür ve averaj hesapları nedeniyle henüz gruptan çıkma ihtimalleri netleşmiş değil.

Türkiye gruptan çıkmayı garantiledi mi? Gürcistan'ı yenersek kapıyı aralayacağız
, 2026 E Grubu dördüncü maçında bu akşam ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TV8’den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE GARANTİLİYOR MU?

Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu’nda 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grupta oynanan ilk üç maçta Gürcistan deplasmanında 3-2 galip gelen, Konya’da İspanya’ya 6-0 mağlup olan ve deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1’le geçen Milliler, bu akşam Gürcistan karşısında bir kez daha sahaya çıkacak. Gürcistan ise ilk maçta Türkiye’ye kaybettikten sonra Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etmiş, son maçında ise İspanya’ya deplasmanda 2-0 yenilmişti.

Türkiye’nin Gürcistan’ı yenmesi durumunda puanı 9 olacak ve lider İspanya ile puanını eşitleme şansı doğacak. Ancak UEFA elemelerinde gruptan çıkma hesaplarında sadece puan değil, genel averaj da belirleyici faktör olarak kullanılıyor. Bu nedenle Türkiye’nin Gürcistan karşısında kazanması, ikinci sırayı sağlamlaştırsa da gruptan çıkışı kesinleştirmeye yetmeyecek. Gürcistan, kalan maçlarda Türkiye’yi averajla geçme ihtimalini sürdürebilecek.

TÜRKİYE GARANTİLEDİ Mİ?

E Grubu’nda İspanya 9 puanla lider konumda bulunurken, Türkiye 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise puansız son sırada. Türkiye’nin Gürcistan maçını kazanması, matematiksel olarak ikinci sırayı korumasını sağlayacak ancak doğrudan Dünya Kupası bileti için yeterli olmayacak. Çünkü grup birincileri turnuvaya direkt katılım hakkı elde ediyor.

Kasım ayında tamamlanacak olan grup maçlarının ardından, liderler doğrudan Dünya Kupası’na katılırken, grup ikincileri play-off aşamasına kalacak. Türkiye’nin gruptaki sıralaması, kalan iki maçta alacağı sonuçlara ve özellikle İspanya deplasmanındaki performansına bağlı olacak. Bu nedenle Gürcistan galibiyeti, Türkiye’ye avantaj sağlasa da gruptan çıkışı garanti altına almayacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımı, Gürcistan ile bu akşam Kocaeli Stadı’nda karşılaşacak. Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu düdük çalacak.

Petrescu’nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Andrei Chivulete olacak. E Grubu’nun diğer maçında ise yarın aynı saatte İspanya, Bulgaristan’ı konuk edecek.

