Tekirdağ'da fabrikada yangın: İşçiler hastanelik oldu

Tekirdağ'da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.
ÇOSB 6. Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana gelen olaya göre, fabrikanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altında aldı.
Dumandan etkilenen T.K. ve A.Y. sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.