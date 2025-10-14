Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Bakırköy'de filmleri aratmayan kovalamaca: Polisten kaçan sürücü vurularak yakalandı

İstanbul Bakırköy'de polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, ekiplere bıçak gösterip kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şüpheli araç arasındaki nefes kesen kovalamaca, sürücünün vurulması ile son buldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
06:04
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
06:21

İstanbul'da gece saatlerinde film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Bakırköy Sahil Yolu'nda denetim yapan ekipleri, şüphelendikleri bir araca "dur" ihtarında bulundu.

POLİSE BIÇAK GÖSTERİP KAÇTI

Ancak sürücü, ihtara uymayarak polise gösterdikten sonra kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile arasında yaşandı.

Bakırköy'de filmleri aratmayan kovalamaca: Polisten kaçan sürücü vurularak yakalandı

POLİS ARAÇLARINA DA ÇARPTI

Sahil yolu boyunca devam eden takip sırasında şüpheli, kullandığı araçla polis ekiplerinin araçlarına çarparak zarar verdi.

EKİPLER KAPAN ATTI

Kovalamacanın ardından polis, Kennedy Caddesi'ni trafiğe kapatarak önlem aldı ve şüphelinin aracının geçiş güzergahına kapan attı.

Bakırköy'de filmleri aratmayan kovalamaca: Polisten kaçan sürücü vurularak yakalandı

KAÇAN SÜRÜCÜ VURULARAK DURDURULDU

Aracıyla hala kaçmaya çalışan şüpheliye, polis ekipleri tarafından uyarı ateşi yapıldı. Polis, buna rağmen kaçma girişimini sürdüren şüpheliyi hedef alarak ateş açtı. Silahla vurulması sonucu yaralanan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de filmleri aratmayan kovalamaca: Polisten kaçan sürücü vurularak yakalandı

Kovalamaca nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

KOVALAMACA ANI KAMERADA

Öte yandan, polisin yolu kapatarak şüpheliyi yakaladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

