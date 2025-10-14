Türkiye Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? Milli maçın yayın bilgileri

Bu akşam 21.45'te oynanacak olan Türkiye Gürcistan maçı için bekleyiş devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız bu akşam Gürcistan ile mücadele edecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçınca bugün Gürcistan ile karşılaşacak.

Karşılaşma TV8 ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tüm Türkiye bu akşam milli maçı TV9 kanalından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Nefes kesen maça saatler kala yayın bilgileri de netleşti. Karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz.