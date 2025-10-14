Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Türkiye'nin en çok satan otomobiliydi! Artık üretilmeyecek

Türkiye'de trafikte en çok gördüğümüz araçlardan birinin üretimine son veriliyor. Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, katıldığı canlı yayında 2015 yılından bu yana 700 bini aşkın satış rakamına ulaşan modellerinde yavaş yavaş yolun sonuna geldiklerini duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 09:32

Türkiye'de trafikte en çok görülen araçların başında olan Fiat Egea Sedan'da üretimin sonuna geliniyor. Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, katıldığı canlı yayında 2015 yılından bu yana 700 bini aşkın satış rakamına ulaşan Egea Sedan modelinin üretiminin sonlandırılacağını söyledi.

2026'DA EGEA'YA VEDA!

Elordu konuya ilişkin şunları söyledi:

"Üretime ilişkin kararımızı kısa süre içinde alacağız. Eğer uzatma kararı çıkarsa, bu en fazla altı ay olur. Ancak 2026 itibarıyla Egea'ya veda edeceğiz."

'BOŞLUĞU YENİ MODELLERLE DOLDURACAĞIZ'

Elordu, üretim hattında oluşacak boşluğun yeni bir modelle doldurulacağını da açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Müşteri alışkanlıkları artık sedan modellerden araçlara kayıyor. Egea'nın başarısı doğru ürünün doğru fiyata sunulmasından kaynaklandı. Yaklaşık 10 yılda 700 bin satış, 1 milyon 350 binlik toplam üretimin içinde çok büyük bir başarı. Bu da Türkiye'de doğru modelle aynı başarıyı yeniden yakalamanın mümkün olduğunu gösteriyor."

