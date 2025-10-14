Müşteri deneyiminde yeni vizyon: fzlPLUS üç stratejik atama gerçekleştirdi

Levent Burçin Sözütok – Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Bilgi ve iletişim teknolojileri, çağrı merkezi yönetimi ve girişimcilik alanlarında 27 yılı aşkın deneyime sahip olan Levent Burçin Sözütok, fzlPLUS’ta Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. KoçSistem, Callus, Tempo ve Poda gibi sektörün öncü kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenen Sözütok, stratejik büyüme, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı hizmet tasarımı konularında derin uzmanlığa sahiptir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sözütok, Koç Üniversitesi eMBA programıyla liderlik yetkinliklerini geliştirmiştir.

Cumhur Er – Kurumsal Performans Yönetimi Direktörü

Müşteri hizmetleri ve deneyimi yönetimi alanlarında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Cumhur Er, fzlPLUS’ta Kurumsal Performans Yönetimi Direktörü olarak göreve başladı. TEMPO BPO ve Vodafone’daki liderlik görevleriyle operasyonel verimlilik, kalite ve iç denetim süreçlerinde sürdürülebilir yapılar kuran Er, kurumsal satış ve stratejik denetim alanlarında da güçlü bir geçmişe sahiptir. Anadolu Üniversitesi mezunu olan Er, profesyonel gelişimini çeşitli strateji ve yönetim eğitimleriyle desteklemiştir.

Deniz Çoban – Operasyon ve Müşteri İlişkileri Direktörü

Çağrı merkezi operasyonları, müşteri deneyimi ve stratejik planlama alanlarında 20 yılı aşkın deneyimiyle tanınan Deniz Çoban, fzlPLUS’ta Operasyon ve Müşteri İlişkileri Direktörü olarak göreve başladı. Tempo BPO’da 38 kurumsal müşteri operasyonunu yöneten Çoban, daha önce CMC, Turkcell Global Bilgi, Koçbank ve Finansbank’ta liderlik pozisyonlarında görev almıştır. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Çoban, ekip yönetimi, dijital dönüşüm ve telesatış stratejilerinde uzmanlaşmıştır.



fzlPLUS Genel Müdürü Hüseyin Yerçok, yeni atamalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları vurguladı:

"Fuzul Holding’in müşteri deneyimi alanındaki stratejik yatırım alanı olan fzlPLUS, sektörde dönüşüm hedefiyle ilerliyor. Bu yolculukta, büyüme, performans yönetimi ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında güçlü liderlik kadromuzla ilerlemekten büyük heyecan duyuyoruz. Levent Burçin Sözütok, Cumhur Er ve Deniz Çoban’ın vizyoner katkılarıyla fzlPLUS’ı daha da ileriye taşıyacağız."