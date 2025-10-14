Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Müşteri deneyiminde yeni vizyon: fzlPLUS üç stratejik atama gerçekleştirdi

Fuzul Holding’in yenilikçi yaklaşımlarıyla uçtan uca iletişim süreç yönetimi sağlayan grup şirketi fzlPLUS, müşteri deneyimi ve dijital hizmetler alanındaki vizyonunu desteklemek üzere üst yönetim kadrosunu üç stratejik atamayla yeniden yapılandırdı. Levent Burçin Sözütok, Cumhur Er ve Deniz Çoban, şirketin büyüme, kurumsal performans ve operasyonel mükemmeliyet hedeflerine liderlik edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Müşteri deneyiminde yeni vizyon: fzlPLUS üç stratejik atama gerçekleştirdi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 09:16

Levent Burçin Sözütok – Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Müşteri deneyiminde yeni vizyon: fzlPLUS üç stratejik atama gerçekleştirdi

Bilgi ve iletişim teknolojileri, çağrı merkezi yönetimi ve girişimcilik alanlarında 27 yılı aşkın deneyime sahip olan Levent Burçin Sözütok, fzlPLUS’ta Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. KoçSistem, Callus, Tempo ve Poda gibi sektörün öncü kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenen Sözütok, stratejik büyüme, ve müşteri odaklı hizmet tasarımı konularında derin uzmanlığa sahiptir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sözütok, Koç Üniversitesi eMBA programıyla liderlik yetkinliklerini geliştirmiştir.

Cumhur Er – Kurumsal Performans Yönetimi Direktörü

Müşteri hizmetleri ve deneyimi yönetimi alanlarında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Cumhur Er, fzlPLUS’ta Kurumsal Performans Yönetimi Direktörü olarak göreve başladı. TEMPO BPO ve Vodafone’daki liderlik görevleriyle operasyonel verimlilik, kalite ve iç denetim süreçlerinde sürdürülebilir yapılar kuran Er, kurumsal satış ve stratejik denetim alanlarında da güçlü bir geçmişe sahiptir. Anadolu Üniversitesi mezunu olan Er, profesyonel gelişimini çeşitli strateji ve yönetim eğitimleriyle desteklemiştir.

Müşteri deneyiminde yeni vizyon: fzlPLUS üç stratejik atama gerçekleştirdi

Deniz Çoban – Operasyon ve Müşteri İlişkileri Direktörü

Çağrı merkezi operasyonları, müşteri deneyimi ve stratejik planlama alanlarında 20 yılı aşkın deneyimiyle tanınan Deniz Çoban, fzlPLUS’ta Operasyon ve Müşteri İlişkileri Direktörü olarak göreve başladı. Tempo BPO’da 38 kurumsal müşteri operasyonunu yöneten Çoban, daha önce CMC, Turkcell Global Bilgi, Koçbank ve Finansbank’ta liderlik pozisyonlarında görev almıştır. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Çoban, ekip yönetimi, dijital dönüşüm ve telesatış stratejilerinde uzmanlaşmıştır.

fzlPLUS Genel Müdürü Hüseyin Yerçok, yeni atamalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları vurguladı:

"Fuzul Holding’in müşteri deneyimi alanındaki stratejik yatırım alanı olan fzlPLUS, sektörde dönüşüm hedefiyle ilerliyor. Bu yolculukta, büyüme, performans yönetimi ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında güçlü liderlik kadromuzla ilerlemekten büyük heyecan duyuyoruz. Levent Burçin Sözütok, Cumhur Er ve Deniz Çoban’ın vizyoner katkılarıyla fzlPLUS’ı daha da ileriye taşıyacağız."

ETİKETLER
#dijital dönüşüm
#Fzlplus
#Levent Burçin Sözütok
#Cumhur Er
#Deniz Çoban
#Çağrı Merkezi
#Müşteri Deneyimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.