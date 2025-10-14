Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Yumaklı Çin'e gidiyor: Türk balığı ve bademinde ihracat

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliği konusunda düzenlenecek uluslararası toplantıya katılmak ve Türkiye’den Çin’e su ürünleri ve badem ihracatına ilişkin ikili anlaşmaları imzalamak üzere Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın (15 Ekim Çarşamba) ’e gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Şangay kentinde düzenlenecek Kuşak ve Yol İthalat- Gümrükler Konferansı katılacak, temas ve görüşmelerde bulunacak.

Bakan Yumaklı Çin'e gidiyor: Türk balığı ve bademinde ihracat

Şangay’da ilk olarak Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun ile bir araya gelecek olan Bakan Yumaklı, Çinli mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Yumaklı Çin'e gidiyor: Türk balığı ve bademinde ihracat

Bakan Yumaklı ve Sun Meijun görüşmede; "Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nden Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhraç Edilecek Yabani Su Ürünlerine İlişkin İnceleme ve Sağlık Şartları Hakkında ", "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nden Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhraç Edilecek Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilmiş Su Ürünleri İçin İnceleme ve Sağlık Şartları Hakkında Protokol" ile "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Arasında Türkiye'den Çin'e İhraç Edilen Bademlerin İnceleme ve Karantina Gerekliliklerine İlişkin Protokol" metinlerini imzalayacak.

Bakan Yumaklı ve mevkidaşı Sun Meijun tarafından imzalanacak protokol ile Türkiye’nin kaliteli somon, çipura ve levreği Çin ile buluşacak.

Bakan Yumaklı Çin'e gidiyor: Türk balığı ve bademinde ihracat

GIDA GÜVENLİĞİ KONUSU TARTIŞILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı’nda da bir konuşma yapacak. Uluslararası gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye’nin katkısını ve uyguladığı politikaları aktaracak olan Yumaklı, toplantı kapsamında düzenlenecek çalışma yemeğine de katılacak.

Toplantı kapsamında, katılımcı ülkeler tarafından "Şanghay Deklarasyonu"nun imza altına alınarak yayınlanması bekleniyor.

