Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

ABD ve Çin’den karşılıklı vergi hamlesi

Ticaret savaşı bu kez okyanuslara taştı: İki ülke, karşılıklı liman ücretleri getirerek küresel taşımacılığı sarsacak yeni bir dönemi başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 09:54

ABD ile Çin arasındaki bitmek bilmeyen ticaret gerginliği, şimdi deniz taşımacılığına sıçradı. İki ülke, Salı gününden itibaren açık denizlerde faaliyet gösteren gemilere yeni liman ücretleri uygulamaya başladı. Uzmanlara göre bu karar, Noel döneminde taşınacak oyuncaklardan ham petrole kadar pek çok sektörde küresel ticareti etkileyecek.

ABD ve Çin’den karşılıklı vergi hamlesi

ÇİN, ABD GEMİLERİNE ÖZEL ÜCRET UYGULAYACAK

Pekin yönetimi, ’ye ait, ABD tarafından işletilen ya da ABD bayrağı taşıyan tüm gemilerden ek ücret alınacağını duyurdu. Ancak yapımı gemiler bu uygulamadan muaf tutulacak. Devlet televizyonu CCTV’nin aktardığına göre, yalnızca bakım veya tamir amacıyla boş olarak limanlara giren gemiler de vergiden istisna tutulacak.

Yeni sistem, yılda bir kez uygulanacak şekilde tasarlandı. Çin, liman ücretlerini bir geminin yıl içindeki ilk beş seferinde veya ilk giriş yaptığı limanda tahsil edecek. Her yıl 17 Nisan’da başlayacak faturalama dönemiyle birlikte, şirketler yıllık bazda ödeme yapacak.

ABD ve Çin’den karşılıklı vergi hamlesi

WASHİNGTON DA GERİ ADIM ATMADI

ABD yönetimi ise benzer bir adımı yılın başında duyurmuştu. Eski Başkan Donald Trump, Çin’in küresel denizcilik ve gemi inşa sektöründeki üstünlüğünü kırmak ve Amerikan gemi sanayisini güçlendirmek amacıyla Çin bağlantılı gemilere özel liman ücretleri getirmişti.

Bu kararın temelinde, Biden yönetimi döneminde başlatılan ve Çin’in “adil olmayan ticaret uygulamalarıyla” sektörde avantaj sağladığını tespit eden bir soruşturma bulunuyor. ABD, kendi liman ücretlerini 14 Ekim itibarıyla toplamaya başladı.

ABD ve Çin’den karşılıklı vergi hamlesi

MALİYET DEV COSCO’YA YÜKLENECEK

Analistlere göre, Çin’in deniz taşımacılığındaki dev şirketi COSCO, 2026 yılına kadar uygulamanın getireceği toplam 3,2 milyar dolarlık ek maliyetin neredeyse yarısını üstlenecek. Bu durum, küresel taşımacılık zincirinde yeni bir maliyet dalgası oluşturabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye uyarısı dünya basınında
Trump'ın Erdoğan'a övgülerini alkışlamayan 2 lider dikkatlerden kaçmadı
ETİKETLER
#çin
#abd
#Küresel Ticaret
#Ticaret Gerginliği
#Deniz Taşımacılığı
#Liman Ücretleri
#Cosco
#Ticaret Gerginliği
#Deniz Taşımacılığı
#Liman Ücretleri
#Küresel Ticari
#Cosco
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.