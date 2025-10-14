ABD ve Çin’den karşılıklı vergi hamlesi

ABD ile Çin arasındaki bitmek bilmeyen ticaret gerginliği, şimdi deniz taşımacılığına sıçradı. İki ülke, Salı gününden itibaren açık denizlerde faaliyet gösteren gemilere yeni liman ücretleri uygulamaya başladı. Uzmanlara göre bu karar, Noel döneminde taşınacak oyuncaklardan ham petrole kadar pek çok sektörde küresel ticareti etkileyecek.

ÇİN, ABD GEMİLERİNE ÖZEL ÜCRET UYGULAYACAK

Pekin yönetimi, ABD’ye ait, ABD tarafından işletilen ya da ABD bayrağı taşıyan tüm gemilerden ek ücret alınacağını duyurdu. Ancak Çin yapımı gemiler bu uygulamadan muaf tutulacak. Devlet televizyonu CCTV’nin aktardığına göre, yalnızca bakım veya tamir amacıyla boş olarak limanlara giren gemiler de vergiden istisna tutulacak.

Yeni sistem, yılda bir kez uygulanacak şekilde tasarlandı. Çin, liman ücretlerini bir geminin yıl içindeki ilk beş seferinde veya ilk giriş yaptığı limanda tahsil edecek. Her yıl 17 Nisan’da başlayacak faturalama dönemiyle birlikte, şirketler yıllık bazda ödeme yapacak.

WASHİNGTON DA GERİ ADIM ATMADI

ABD yönetimi ise benzer bir adımı yılın başında duyurmuştu. Eski Başkan Donald Trump, Çin’in küresel denizcilik ve gemi inşa sektöründeki üstünlüğünü kırmak ve Amerikan gemi sanayisini güçlendirmek amacıyla Çin bağlantılı gemilere özel liman ücretleri getirmişti.

Bu kararın temelinde, Biden yönetimi döneminde başlatılan ve Çin’in “adil olmayan ticaret uygulamalarıyla” sektörde avantaj sağladığını tespit eden bir soruşturma bulunuyor. ABD, kendi liman ücretlerini 14 Ekim itibarıyla toplamaya başladı.

MALİYET DEV COSCO’YA YÜKLENECEK

Analistlere göre, Çin’in deniz taşımacılığındaki dev şirketi COSCO, 2026 yılına kadar uygulamanın getireceği toplam 3,2 milyar dolarlık ek maliyetin neredeyse yarısını üstlenecek. Bu durum, küresel taşımacılık zincirinde yeni bir maliyet dalgası oluşturabilir.