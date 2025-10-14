Menü Kapat
Benim Sayfam
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sermiyan Midyat 5 senenin sonunda açtığı davayı kazandı!

Oyuncu, yönetmen ve senarist Sermiyan Midyat, ‘Cellabi’ adlı filmde başrol oynamak için anlaştığı yapım şirketine, film çekilmeyince mağdur olduğu iddiasıyla açtığı davayı kazandı.

Sermiyan Midyat 5 senenin sonunda açtığı davayı kazandı!
Hükümet Kadın, Ay Lav Yu, Bir Baba Hindu gibi filmlerle adından söz ettiren Sermiyan Midyat, Mersin’de çekilecek olan ‘Cellabi’ adlı filmde başrol olmak için yapım şirketiyle anlaştı. Ancak filmin çekilmemesi üzerine mağdur olduğunu belirten Sermiyan Midyat, açtığı davayı kazandı.

SERMİYAN MİDYAT, "FİLMİ ÇEKEMEDİN" DAVASINI KAZANDI

Sermiyan Midyat, Mersin’de çekilecek olan ‘Cellabi’ adlı filmde başrol olmak için yapım şirketiyle anlaşmıştı. Midyat, filmin çekilmemesi üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak açmış, dilekçede ise yapım şirketinin Mersin’deki yerel halktan söz konusu filmde rol verecekleri iddiasıyla para topladığı, çekilmeyince para toplanan kişilerin Midyat’a mesaj attığı mesajları gören Sermiyan Midyat’ın sözleşmede belirtilen süre içerisinde filmin çekilmemesi üzerine davalı yapım şirketine noter aracılığıyla ihtarname gönderdiği ve ihtarnameye karşı olumsuz cevap aldığı aktarılmıştı.

Sermiyan Midyat 5 senenin sonunda açtığı davayı kazandı!

SERMİYAN MİDYAT'IN AÇTIĞI DAVA 5 YIL SONRA KARARA BAĞLANDI

Konuya ilişkin 5 yıldır süren dava karara bağlandı. Duruşmada söz alan Sermiyan Midyat'ın avukatı davanın kabulünü isterken, davalı yapım şirketinin avukatı ise davanın reddini talep etti.

Sermiyan Midyat 5 senenin sonunda açtığı davayı kazandı!

YAPIM ŞİRKETİ, SERMİYAN MİDYAT'A TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kararını açıklayan , yapım şirketinin 118 bin 717 lira 50 kuruş ile 200 bin lira cezai şart parasını 5 yıllık faiziyle birlikte Sermiyan Midyat'a ödemesine karar verdi.

Sermiyan Midyat 5 senenin sonunda açtığı davayı kazandı!
