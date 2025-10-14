Hindistan'ın Leonardo DiCaprio'su hayranlarının yoğun ilgisinden adım atamadı

Hint sinemasının yeni jenerasyon yıldızları arasında parlayan Suraj Chavan, yerli Leonardo Dicaprio olarak anılıyor. Fenomen olan Suraj Chavan, katıldığı etkinliklerde yürümekte dahi zorlanıyor.

HİNTLİ LEONARDO DI CAPRIO İLGİDEN SOKAĞA BİLE ÇIKAMIYOR

"Hindistan'ın Leonardo DiCaprio'su" olarak anılan Suraj Chavan, son günlerde katıldığı etkinliklerde yaşanan yoğun ilgi nedeniyle adeta nefes alamaz hale geldi.

Özellikle genç kadın hayranlarının sevgisi, aktörün kamusal alanlarda rahat hareket etmesini engelliyor. Sık sık etkinliklere katılan Suraj Chavan'a birçok koruma eşlik ediyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Titanik filmiyle dünya çağında popüler olan Leonardo DiCaprio ile yerli Dicaprio olarak anılan Suraj Chavan'ın birbirine hiç benzemediğini belirtti.