Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Çinli elektrikli araba şarj süresiyle rekor kırdı: Yüzde 80'e sadece 6.5 dakika!

Çinli elektrikli otomobil Zeekr 001 üçüncü güncellemesiyle şarj teknolojisinde çıtayı inanılmaz bir seviyeye taşıdı. Yeni model, sadece altı buçuk dakikada bataryasının %80'ini doldurarak güncel tüm rakiplerini geride bıraktı.

Murat Makas
14.10.2025
14.10.2025
Çin merkezli Geely Grubu tarafından üretilen Zeekr 001 modeline yeni bir güncelleme geldi. 2021 yılında piyasaya sürülen ve 2024'teki ikinci teknik güncellemesinde 800 voltluk bataryasıyla 500 kW'ın üzerinde şarj gücüne ulaşarak yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 12 dakikada dolum vadeden model, şarj süresini adeta arşa çıkardı.

Yeni video görüntülerine göre, yalnızca dört yıl içinde üçüncü kez yenilenen şık fastback kasa tipine sahip araç şarj performansını bir kez daha artırdı.

Çinli elektrikli araba şarj süresiyle rekor kırdı: Yüzde 80'e sadece 6.5 dakika!

1.321 KW ZİRVE GÜÇ İLE YENİ BİR DÖNEM

Felix Hamer aracılığıyla internete düşen bir dakikalık yeni video, Zeekr'ın 95 kWh'lık LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryaya sahip yeni 001 modelinin, şirketin megawatt şarj ünitelerinden birine bağlandığını gösteriyor.

Görüntülerde, güç girişinin anında 500 kW'ı aştığı ve zirve olarak tam 1.321 kW'a ulaştığı kaydedildi. Batarya seviyesinin yüzde 4'ten yüzde 10'a yükselmesi sadece bir saniye sürerken, takılmasının ardından 10 saniye içinde maksimum güce ulaşıldı. Bu anda batarya voltajı 894V, akımı ise 1.488A olarak ölçüldü.

İlerleyen dakikalarda ise rekor niteliğinde süreler ortaya çıktı: Yüzde 4'ten yüzde 50'ye dolum yaklaşık üç dakika sürdü. Yüzde 4'ten yüzde 80'e ulaşmak ise sadece altı buçuk dakika sürdü.

Aracın tahmini menzili, Çin'deki CLTC test prosedürüne göre 568 kilometre olarak rapor edildi. Daha sıkı bir standart olan EPA testine göre ise yaklaşık 400 kilometre civarında olması bekleniyor; ki bu, yedi dakikanın altındaki bir şarj süresi için oldukça etkileyici bir değer.

Çinli elektrikli araba şarj süresiyle rekor kırdı: Yüzde 80'e sadece 6.5 dakika!

ŞAMPİYONU GERİDE BIRAKTI

Karşılaştırmak gerekirse, günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan en hızlı şarj olan elektrikli araç olan Lucid Gravity, maksimum 400 kW giriş gücüyle yüzde 0'dan yüzde 80'e 27 dakikada doluyor. Yeni Zeekr 001, ulaştığı süre ile güncel şampiyonu açık farkla geride bırakmış oldu.

Çinli elektrikli araba şarj süresiyle rekor kırdı: Yüzde 80'e sadece 6.5 dakika!

TAM DOLUM ÇOK GEREKLİ Mİ?

Aracın şarj süreci batarya tamamen dolana kadar devam etti. Yüzde 4'ten başlayan tam şarj süresi 13 dakika 23 saniye sürdü. Bu dolumla aracın reklamı yapılan CLTC menzili ise 710 kilometre oldu.

Dikkat çeken bir nokta da, bataryayı tam doldurmanın gereksiz olduğunu bir kez daha göstermesi oldu. Yüzde 80'e 6,5 dakikada ulaşan araç, bu sürenin neredeyse iki katını kalan yüzde 20'lik dolum için harcadı. Uzun yolculuklarda tam dolum yerine yüzde 80'de bırakmanın zaman açısından çok daha mantıklı olduğu yorumu yapıldı.

