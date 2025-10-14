Menü Kapat
19°
Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Rus milyarder Abramoviç'in Üsküdar'daki lüks villası görüntülendi!

Üsküdar Vaniköy'deki tartışmaların odağındaki lüks villanın restorasyon çalışmaları sona erdi. Rus iş adamı Roman Abramoviç'e ait olduğu ileri sürülen villa dron ile görüntülendi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
15:19
|
14.10.2025
14.10.2025
15:30

İstanbul Boğazı'nın en güzel manzarasına sahip 'de bulunan tartışmaların odağındaki lüks villanın restorasyonu tamamlandı.

Rus milyarder Abramoviç'in Üsküdar'daki lüks villası görüntülendi!

RUS OLİGARK ABRAMOVİÇ SATIN ALDI İDDİASI

Rus iş adamı Roman Abromoviç'in satın aldığı iddia edilen villa, manzarasıyla görenleri büyülüyor. İki köprü manzarasına sahip özel konumuyla lüks villanın ihtişamlı görüntüsü havadan görüntülendi.

Rus milyarder Abramoviç'in Üsküdar'daki lüks villası görüntülendi!

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ VİLLA

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren CHP üyesi T.E., Vaniköy'deki bazı villalarda kaçak yapılar için belediyeye rüşvet verildiğini iddia etmişti.

Rus milyarder Abramoviç'in Üsküdar'daki lüks villası görüntülendi!

BAKANLIK İNŞAAT İZİNLERİNİ DURDURDU

İddia üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, 22 Ağustos 2024 tarihinde bölgede incelemeler yaptı. İzinsiz inşaatın belediye izniyle başlatıldığı tespit edildi ve inşaat faaliyetleri durduruldu.

Rus milyarder Abramoviç'in Üsküdar'daki lüks villası görüntülendi!

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ADNAN OKTAR'A AİTTİ

Organize elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu öğrenilen villanın daha sonra Rus iş adamı Roman Abramoviç tarafından satın alındığı ortaya öne sürüldü.

