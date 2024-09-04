Vaniköy'de kaçak yapıların yıkımına başladı! İşte havadan görüntüler
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Eylül 2024 13:01 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 13:05
Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki ruhsatsız yapıların yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurularak mühürlenen kaçak yapılar bugün yıkım işlemleri başlatıldı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kaçak yapıların yıkım işlemi sürüyor. Yıkım çalışmaları ise dronla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı