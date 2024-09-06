Bakan Kurum'dan İBB'ye zehir zemberek sözler! 'Vaniköy'deki kaçak villayla göz yummaları aymazlıklarının göstergesi'

06 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 12:04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun Vaniköy'deki kaçak villa skandalıyla ilgili açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. İstanbul Boğazı'nda çevre katliamı yapıldığını belirten Kurum, "Defalarca ikaz etmemize rağmen katliama sessiz kaldılar. Biz yıkıma gidince İBB ekipleri de yıkıma gelmeye çalıştı. Tek dertleri şov yapmak" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Basketbol Gelişim Merkezi”nde açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göz yumduğu, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak villayla ilgili eleştirilerde bulunan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da yaylım ateşine tuttu.

İskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım gerçekleştirilirken sanki kendileri göz yummamış gibi İBB ekiplerinin de alana gelmeye çalıştığını belirten Kurum şöyle devam etti:

'DEFALARCA UYARDIK, YIKIN DEDİK'

"İBB'yi defalarca yazılı ve sözlü uyardık. Kaçak yapıya göz yumuyorsunuz, gerekli tedbirleri alın, yapımı durdurun dememize rağmen duymazlıktan gelerek bu aymazlığı karşısında gidip kaçak yapıların yıkım işlemini başlattık. Bunlara yıkın dememişiz, kaçak yapılara müsaade edenler, çevre katliamı yapılmamış gibi sanki bu işe ortakmış gibi gelmeye çalıştırlar.

'ŞİMDİYE KADAR AKLINIZ NEREDEYDİ?

Akılları neredeydi şimdiye kadar. Türkiye gündemini meşgul eden bu işi görmezden geldiniz, biz gidince yıkım ekibini gönderiyorsunuz.

İBB yemiyor içmiyor yatırımları durdurmak için elinden geleni yapıyor. Ama boğazda yapılan katliama sessiz kalıyorlar. Tek dertleri şov yapmak. Milletimizi yalanlarla aklını çelmeye çalışıyorlar. Biz İstanbul Boğazı'nı dünyanın incisi olarak görüyoruz, biz onların yaptıklarına gülüp geçiyoruz. İşimizle hizmetlerimizle ön planda olacağız. Onlar polemikle gündemde kalmaya çalışıyorlar. Biz hizmet yapmaya devam edeceğiz."