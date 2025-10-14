Green Card başvuruları başladı mı son dakika? Ne zaman başlayacak 2026?

Kategoriler
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Diversity Visa (DV) Lottery programı kapsamında gerçekleştirilen Green Card çekilişinin bu sene de ekim ayında olması beklenirken tarih henüz netleşmedi.
Green Card başvuruları henüz başlamadı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Diversity Visa (DV) Lottery programı kapsamında gerçekleştirilen Green Card çekilişinin ekim ayında gerçekleşmesi beklenirken tarih netleşmedi. Geçen sene başvurular 2 Ekim ile 7 Kasım aralığında başlamıştı. Bu yıl da kasım ayına doğru başvuruların başlaması tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz sene başvurular 2 Ekim ile 7 Kasım aralığında gerçekleşmişti. Bu sene de ekim ayının sonu ile kasım ayının ortalarında başvuruların alınması bekleniyor. Green Card başvurusu yalnızca DV Lottery’nin resmi internet sitesi dvprogram.state.gov adresi üzerinden gerçekleşiyor. Her aday sadece 1 kez başvuru yapabilmekte.
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir meslekte en az 2 yıl çalışma deneyimi bulunmak,
Amerikan hükümetince uygun görülen ülkelerden birinin vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak (reşit olmayan adaylar ebeveyn denetiminde başvuru yapabilir).