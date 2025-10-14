Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Green Card başvuruları başladı mı son dakika? Ne zaman başlayacak 2026?

Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Ekim ayına girmemizle beraber binlerce kişinin gözü Green Card başvurularına çevrildi.

Green Card başvuruları başladı mı son dakika? Ne zaman başlayacak 2026?
tarafından yürütülen Diversity Visa (DV) Lottery programı kapsamında gerçekleştirilen çekilişinin bu sene de ekim ayında olması beklenirken tarih henüz netleşmedi.

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI SON DAKİKA?

Green Card başvuruları henüz başlamadı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Diversity Visa (DV) Lottery programı kapsamında gerçekleştirilen Green Card çekilişinin ekim ayında gerçekleşmesi beklenirken tarih netleşmedi. Geçen sene başvurular 2 Ekim ile 7 Kasım aralığında başlamıştı. Bu yıl da kasım ayına doğru başvuruların başlaması tahmin ediliyor.

Green Card başvuruları başladı mı son dakika? Ne zaman başlayacak 2026?

GREEN CARD BAŞVURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?

Geçtiğimiz sene başvurular 2 Ekim ile 7 Kasım aralığında gerçekleşmişti. Bu sene de ekim ayının sonu ile kasım ayının ortalarında başvuruların alınması bekleniyor. Green Card başvurusu yalnızca DV Lottery'nin resmi internet sitesi dvprogram.state.gov adresi üzerinden gerçekleşiyor. Her aday sadece 1 kez başvuru yapabilmekte.

Green Card başvuruları başladı mı son dakika? Ne zaman başlayacak 2026?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir meslekte en az 2 yıl çalışma deneyimi bulunmak,

Amerikan hükümetince uygun görülen ülkelerden birinin vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak (reşit olmayan adaylar ebeveyn denetiminde başvuru yapabilir).

Green Card 2026 başvuruları başladı mı ne zaman başlıyor?
