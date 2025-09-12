Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Green Card 2026 başvuruları başladı mı ne zaman başlıyor?

Green Card ABD Yeşil Kart müracaat ekranı 2026 için gözler ABD Freetown Elçiliği, DV 2025 web adresine yöneltildi.

Green Card 2026 başvuruları başladı mı ne zaman başlıyor?
12.09.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 18:52

2026 müracaatı ne zaman yapılacak sorusu Türkiye'de ABD Yeşil Kart başvurularını bekleyenlerin gündemine taşındı.

Her yıl sonbaharda başlayan başvurular nedeniyle, eylül ayının gelmesiyle Green Card müracaat tarihi için umutlar da arttı.

Green Card 2026 başvuruları başladı mı ne zaman başlıyor?

GREEN CARD 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

‘nde daimi yaşama ve çalışma hakkı sunan Green Card müracaatları çoğunlukla ekim-kasım ayında kabul ediliyor.

Geçtiğimiz sene müracaatlar 2 Ekim 2025 ile 5 Kasım 2025 günleri arasında alınmıştı.

2026 başvurularının da bu kapsamda Ekim ayında başlaması öngörülüyor.

Green Card için müracaat duyurusu https://dvprogram.state.gov/ web adresinden paylaşılacak.

Green Card 2026 başvuruları başladı mı ne zaman başlıyor?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR NELER GEREKLİ?

Green Card çekilişi için DV Lottery resmi web sitesinden ücretsiz olarak başvuru gerçekleştirilir.

Müracaatta bütün aşamaların dikkatlice anlaşılması ve doğru cevaplandırılması gerekir.

https://www.dvlottery.com/ sitesinden yapılan müracaatlarda talep edilen fotoğraf verilen ölçülerle tamamen uyumlu olmalı.

Başvuru formunu tamamladıktan sonra verilen onay numarasını iyi muhafaza etmek gerekiyor.

Bu numarayı tekrar isteme imkânınız bulunmuyor.

Green Card en az lise mezuniyeti olan bireylere sağlanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Green Card başvurusu nereden gerçekleştiriliyor?
Başvurular yalnızca DV Lottery’nin resmi sitesi olan https://dvprogram.state.gov/ adresinden ücretsiz olarak yapılabiliyor.
