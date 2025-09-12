Green Card 2026 başvuruları başladı mı ne zaman başlıyor?

Green Card 2026 müracaatı ne zaman yapılacak sorusu Türkiye'de ABD Yeşil Kart başvurularını bekleyenlerin gündemine taşındı.

Her yıl sonbaharda başlayan başvurular nedeniyle, eylül ayının gelmesiyle Green Card müracaat tarihi için umutlar da arttı.

GREEN CARD 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Amerika Birleşik Devletleri‘nde daimi yaşama ve çalışma hakkı sunan Green Card müracaatları çoğunlukla ekim-kasım ayında kabul ediliyor.

Geçtiğimiz sene müracaatlar 2 Ekim 2025 ile 5 Kasım 2025 günleri arasında alınmıştı.

2026 başvurularının da bu kapsamda Ekim ayında başlaması öngörülüyor.

Green Card için müracaat duyurusu https://dvprogram.state.gov/ web adresinden paylaşılacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR NELER GEREKLİ?

Green Card çekilişi için DV Lottery resmi web sitesinden ücretsiz olarak başvuru gerçekleştirilir.

Müracaatta bütün aşamaların dikkatlice anlaşılması ve doğru cevaplandırılması gerekir.

https://www.dvlottery.com/ sitesinden yapılan müracaatlarda talep edilen fotoğraf verilen ölçülerle tamamen uyumlu olmalı.

Başvuru formunu tamamladıktan sonra verilen onay numarasını iyi muhafaza etmek gerekiyor.

Bu numarayı tekrar isteme imkânınız bulunmuyor.

Green Card en az lise mezuniyeti olan bireylere sağlanır.