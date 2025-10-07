Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Nalan Güler Güven

FETÖ'nün finansal yapılanmasına darbe: 6 şüpheli yakalandı

Ankara'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına darbe: 6 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgütü /PDY'nin finans yapılanmasına yönelik düzenlendi. Ankara merkezli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

DAHA ÖNCE DE YARGILANDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına darbe: 6 şüpheli yakalandı

ÖRGÜTSEL FAALİYETLERE DEVAM ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerden daha önce elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 5’i daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere 6 şüphelinin, Ankara merkezli olarak 7 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

