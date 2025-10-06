Firari FETÖ'cü Almanya'da influencerlığa soyundu! Adana balını tanıtıp Türklerden euro topluyor!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ firarileri şimdilerde sosyal medyada influencer olarak paylaşım yapıp para kazanıyor. Adana'da uzun yıllar gazetecilik yapan Yüksel Evsen de hain darbe girişiminin ardından Almanya'ya kaçtı.

INFLUENCERLIĞA SOYUNDU! 100 EURO TOPLUYOR

FETÖ'ye ilişkin yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Evsen, şimdilerde Instagram ve Youtube'da Almanya'ya yerleşmek isteyenler için videolar çekiyor. Evsen'in iş ilanları hakkında bilgi almak isteyenlerden 100 euro para talep ettiği ve vize danışmanlığı adı altında binlerce euro aldığı iddia edildi

ADANA BALINI TANITIYOR

Ayrıca Evsen'in, Almanya'ya fuara gelen bazı firmaların da reklamını yapıp sosyal medya hesabında paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Son olarak Yüksel Evsen, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen 'Anuga 2025 Gıda Fuarı'na katılan Adana'nın Kozan ilçesi merkezli Anavarza Bal'ın standını ziyaret edip paylaşım yaptı. Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen ile birlikte bal tanıtımı yapan FETÖ'den 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Evsen, bu anları sosyal medyada paylaştı.