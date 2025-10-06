Menü Kapat
TGRT Haber
Arama
18°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Firari FETÖ'cü Almanya'da influencerlığa soyundu! Adana balını tanıtıp Türklerden euro topluyor!

Adana'da 2018 yılında terör örgütü FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından Almanya'ya firar eden örgüt üyesi Yüksel Evsen, Türk firmalarının sosyal medya reklamlarını yapması dikkat çekti. Köln'de düzenlenen bir fuarda FETÖ'cü Evsen, Adana firmasına ait bir bal tanıtımı yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
10:41
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
10:41

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan firarileri şimdilerde sosyal medyada influencer olarak paylaşım yapıp para kazanıyor. Adana'da uzun yıllar gazetecilik yapan Yüksel Evsen de hain darbe girişiminin ardından 'ya kaçtı.

Firari FETÖ'cü Almanya'da influencerlığa soyundu! Adana balını tanıtıp Türklerden euro topluyor!

INFLUENCERLIĞA SOYUNDU! 100 EURO TOPLUYOR

FETÖ'ye ilişkin yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Evsen, şimdilerde Instagram ve Youtube'da Almanya'ya yerleşmek isteyenler için videolar çekiyor. Evsen'in iş ilanları hakkında bilgi almak isteyenlerden 100 euro para talep ettiği ve vize danışmanlığı adı altında binlerce euro aldığı iddia edildi

Firari FETÖ'cü Almanya'da influencerlığa soyundu! Adana balını tanıtıp Türklerden euro topluyor!

ADANA BALINI TANITIYOR

Ayrıca Evsen'in, Almanya'ya fuara gelen bazı firmaların da reklamını yapıp sosyal medya hesabında paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Son olarak Yüksel Evsen, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen 'Anuga 2025 Gıda Fuarı'na katılan Adana'nın Kozan ilçesi merkezli Anavarza 'ın standını ziyaret edip paylaşım yaptı. Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen ile birlikte bal tanıtımı yapan FETÖ'den 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Evsen, bu anları sosyal medyada paylaştı.

Firari FETÖ'cü Almanya'da influencerlığa soyundu! Adana balını tanıtıp Türklerden euro topluyor!
TGRT Haber
