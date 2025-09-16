Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Editor
Editor
 Onur Kaya

FETÖ'ün Dışişleri yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. ByLock ve ankesörlü telefon kullandığı belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'ün Dışişleri yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var
Fetullahçı Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarla, örgütün gizli yapılanması deşifre ediliyor.

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

FETÖ'ün Dışişleri yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

FETÖ'NÜN DIŞİŞLERİ YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 8’i aktif, 6’sı ihraç, 1’i sivil şahıs olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında kararı çıkarıldı.

FETÖ'ün Dışişleri yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı başlatırken, yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

#operasyon
#fetö
#terör
#gözaltı
#gözaltı
#Pdy
#Pdy
#Gündem
