FETÖ'ün Dışişleri yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarla, örgütün gizli yapılanması deşifre ediliyor.

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

FETÖ'NÜN DIŞİŞLERİ YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 8’i aktif, 6’sı ihraç, 1’i sivil şahıs olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon başlatırken, yakalanan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.