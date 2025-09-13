Her yerde aranan FETÖ firarisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ile mücadele kapsamında operasyonlar devam ediyor. Örgütün firari bir üyesi daha yakalandı.

YALOVA'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.İ.B.'nin izine Yalova'da ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hükümlü FETÖ firarisinin Çınarcık ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla D.İ.B, yakalandı. Hükümlü, jandarma ve savcılıktaki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.