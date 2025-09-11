FETÖ üyeliğinden aranan eski polis yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye yönelik operasyonlar yurt genelinde aralıksız devam ediyor. Örgüt üyeliğinden aranan eski polis, yürütülen çalışma sonucu Türkiye sınırları içinde yakayı ele verdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ihraç polisi yakalamak için çalışma başlattı.

İHRAÇ POLİS GÖZALTINDA

Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda; Kayseri Adalet Sarayı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranması bulunan ihraç polis M.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor.