25°
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

FETÖ üyeliğinden aranan eski polis yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ve görevden ihraç edilen eski polis memuru Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ üyeliğinden aranan eski polis yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 07:50
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 07:50

Fetullahçı Örgütü () ile mücadeleye yönelik operasyonlar yurt genelinde aralıksız devam ediyor. Örgüt üyeliğinden aranan eski polis, yürütülen çalışma sonucu Türkiye sınırları içinde yakayı ele verdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ihraç polisi yakalamak için çalışma başlattı.

FETÖ üyeliğinden aranan eski polis yakalandı

İHRAÇ POLİS GÖZALTINDA

Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda; Kayseri Adalet Sarayı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranması bulunan ihraç polis M.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#kayseri
#operasyon
#fetö
#terör
#Ihraç Polis
#Gündem
