İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüpheliler hakkında örgüt üyeliğine dair itirafçı beyanları bulunduğu, ‘garson’ mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kartta veri kayıtlarının yer aldığı, Bank Asya hesaplarının olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama tespitlerinin yapıldığı belirlendi.

MAHREM İMAMLAR DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, örgütle Polis Akademisi Başkanlığı Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu’nda (PMYO) öğrencilikleri sırasında emniyet mahrem yapılanmasındaki şahısların kullandığı operasyonel hatlar üzerinden 2012-2014 yılları arasında bağlantıları tespit edilen polis okulu öğrencilerinden sorumlu 4 emniyet mahrem imamı deşifre edildi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bununla birlikte, 11’i aktif görevde, 3’ü ihraç olmak üzere toplam 14 emniyet mensubu da belirlenirken, tespit edilen toplam 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli; Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.