27°
İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir operasyon düzenlendi. Opersayonda; emniyet mahrem sorumluları ve aktif emniyet personelinin de bulunduğu 16 gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, /PDY silahlı örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen kapsamında, bazı şüpheliler hakkında örgüt üyeliğine dair itirafçı beyanları bulunduğu, ‘garson’ mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kartta veri kayıtlarının yer aldığı, Bank Asya hesaplarının olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama tespitlerinin yapıldığı belirlendi.

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

MAHREM İMAMLAR DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, örgütle Akademisi Başkanlığı Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu’nda (PMYO) öğrencilikleri sırasında emniyet yapılanmasındaki şahısların kullandığı operasyonel hatlar üzerinden 2012-2014 yılları arasında bağlantıları tespit edilen polis okulu öğrencilerinden sorumlu 4 emniyet mahrem imamı deşifre edildi.

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bununla birlikte, 11’i aktif görevde, 3’ü ihraç olmak üzere toplam 14 emniyet mensubu da belirlenirken, tespit edilen toplam 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli; Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ’da eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

