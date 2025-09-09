Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Önce İzmir sonra Bursa... Polislere bir saldırı daha: Yaralılar var

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu karakol saldırısının ardından bir ilde daha polisler hedef alındı. Bursa'da bir şahsın eşine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Şüpheli şahıs ve pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan polisler yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'nde iddiasıyla ihbarda bulunuldu. Pınarbaşı Caddesi'ne meydana gelen olayda, çok sayıda suç kaydı bulunan H.A. isimli şüphelinin eşi S.A.'ya şiddet uyguladığı öğrenildi.

PITBULL'U POLİSLERİN ÜZERİNE SALDI

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, belirtilen adresteki eve girerek şiddete uğrayan kadını ve çocuğunu almak istedi. Öfkelenen , polislerin üzerine yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğini saldı. Köpeğin saldırısında bir polis bacağından yaralandı.

Önce İzmir sonra Bursa... Polislere bir saldırı daha: Yaralılar var

DİRENEN ŞÜPHELİ MEMURU YARALADI

Hayvanı etkisiz hale getiren polis ekipleri bu kez de şüpheli H.A.'yı gözaltına almak istedi. Bu sırada direnen zanlı, bir polisi kolundan yaraladı.

Önce İzmir sonra Bursa... Polislere bir saldırı daha: Yaralılar var

KADIN VE ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Saldırıya uğrayan iki polis memuru, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şiddet mağduru kadın ile çocuk ise koruma altına alındı.

Önce İzmir sonra Bursa... Polislere bir saldırı daha: Yaralılar var

Şüpheli H.A. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

