Önce İzmir sonra Bursa... Polislere bir saldırı daha: Yaralılar var

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Alipaşa Mahallesi'nde aile içi şiddet iddiasıyla ihbarda bulunuldu. Pınarbaşı Caddesi'ne meydana gelen olayda, çok sayıda suç kaydı bulunan H.A. isimli şüphelinin eşi S.A.'ya şiddet uyguladığı öğrenildi.

PITBULL'U POLİSLERİN ÜZERİNE SALDI

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, belirtilen adresteki eve girerek şiddete uğrayan kadını ve çocuğunu almak istedi. Öfkelenen şüpheli, polislerin üzerine yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğini saldı. Köpeğin saldırısında bir polis bacağından yaralandı.

DİRENEN ŞÜPHELİ MEMURU YARALADI

Hayvanı etkisiz hale getiren polis ekipleri bu kez de şüpheli H.A.'yı gözaltına almak istedi. Bu sırada direnen zanlı, bir polisi kolundan yaraladı.

KADIN VE ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Saldırıya uğrayan iki polis memuru, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şiddet mağduru kadın ile çocuk ise koruma altına alındı.

Şüpheli H.A. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.