İzmir'de polis merkezine hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki E.B. isimli saldırgan, edindiği pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Açılan ateş sonucunda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru ve 4 vatandaş yaralandı. Şüpheli E.B. ise yaralı halde kısa sürede yakalandı. Şehit Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in daha önce terörle mücadelede görev yaptığı öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İlk incelemelere göre olay şu şekilde gelişti: E.B., saat 08.50 sıralarında Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak’taki polis merkezi önüne geldi. Lise 3. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırgan, babasına ait pompalı tüfekle ateş açtı.

SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA AŞAĞI İNDİ

Bu sırada polis merkezinin üst katındaki lojmanda kalan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır, Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı. Olay sırasında üst kattaki lojmanda bulunan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in silah sesleri üzerine aşağıya indiği, saldırganla girdiği çatışmada şehit düştüğü aktarıldı.

SABIKASI VE HERHANGİ BİR ÖRGÜTLE BAĞI YOK

Kaçmaya çalışan saldırgan E.B. yaralı olarak yakalanıp gözaltına alındı. Saldırganın herhangi bir sabıkası olmadığı ve geçmişte örgütlü bir suç soruşturmasına da karışmadığı tespit edildi.