Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İzmir'de polis merkezine hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16 yaşında bir çocuğun pompalı tüfekle yaptığı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Servis edilen görüntülerde; hain saldırıyı gerçekleştiren zanlının etkisiz hale getirildiği anlara da yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 11:58

'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki E.B. isimli saldırgan, edindiği pompalı tüfekle Salih İşgören Merkezi önüne geldi. Açılan ateş sonucunda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın oldu, 2 polis memuru ve 4 vatandaş yaralandı. Şüpheli E.B. ise yaralı halde kısa sürede yakalandı. Şehit Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in daha önce terörle mücadelede görev yaptığı öğrenildi.

İzmir'de polis merkezine hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırıya ait görüntüleri de ortaya çıktı. İlk incelemelere göre olay şu şekilde gelişti: E.B., saat 08.50 sıralarında Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak’taki polis merkezi önüne geldi. Lise 3. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırgan, babasına ait pompalı tüfekle ateş açtı.

İzmir'de polis merkezine hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA AŞAĞI İNDİ

Bu sırada polis merkezinin üst katındaki lojmanda kalan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memuru Ömer Amilağ boynundan ağır, Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı. Olay sırasında üst kattaki lojmanda bulunan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in silah sesleri üzerine aşağıya indiği, saldırganla girdiği çatışmada şehit düştüğü aktarıldı.

İzmir'de polis merkezine hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SABIKASI VE HERHANGİ BİR ÖRGÜTLE BAĞI YOK

Kaçmaya çalışan saldırgan E.B. yaralı olarak yakalanıp gözaltına alındı. Saldırganın herhangi bir sabıkası olmadığı ve geçmişte örgütlü bir suç soruşturmasına da karışmadığı tespit edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de polis karakoluna silahlı saldırı! 2 polis şehit oldu
Polis merkezine saldıran zanlı böyle etkisiz hale getirildi: Ekipler kurşun yağmuruna tuttu
ETİKETLER
#izmir
#terörle mücadele
#saldırı
#polis
#şehit
#güvenlik kamerası
#ateş açma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.