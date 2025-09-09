Gazze'ye yardım götüren gemiye dron saldırısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANA GEMİYE DRON SALDIRISI

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI

Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullandı.

Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

Saldırıya ilişkin Tunus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak saldırıyı gerçekleştiren insansız hava aracının (İHA) İsrail'e ait olduğu ve saldırının ardından İsrail'e döndüğü belirtiliyor.