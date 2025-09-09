Menü Kapat
 Onur Kaya

Gazze'ye yardım götüren gemiye dron saldırısı

44 farklı ülkeden aktivistlerin İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun öncü gemisine dron saldırısı düzenlendi.

Gazze'ye yardım götüren gemiye dron saldırısı
09.09.2025
09.09.2025
03:47

Birleşmiş Milletler () Özel Raportörü Francesca Albanese, 'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda düzenlendiğini duyurdu.

Gazze'ye yardım götüren gemiye dron saldırısı

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye yardım götüren gemiye dron saldırısı

ANA GEMİYE DRON SALDIRISI

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI

Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dronlu saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yardım götüren gemiye dron saldırısı

Liman bölgesinde güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, limanı araç ve insan girişine kapattı.

Gazze'ye yardım götüren gemiye dron saldırısı

Saldırıya ilişkin Tunus makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak saldırıyı gerçekleştiren insansız hava aracının (İHA) İsrail'e ait olduğu ve saldırının ardından İsrail'e döndüğü belirtiliyor.

