Gazze'yi harabeye çeviren Netanyahu utanmadan bunu da istedi

İsrail'in yıllardan beri sürdürdüğü baskı ve zulüm politikaları 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı saldırıları sonrası adeta sistemli bir soykırıma dönüştü.

GAZZE'DE İŞGALİ GENİŞLETME PROJESİ FİLİSTİNLİLERE BASKIYI ARTIRDI

Sözde saldırılara karşı vermek ve Hamas'ın elinde bulunan İsrail vatandaşlarını kurtarmak için başlatılan "askeri operasyon" adı altındaki insanlık dışı uygulamalar Gazze'de 70 bine yakın can kaybına neden oldu.

"Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen Gazze işgalini genişletmek için yapılan müdahalelerle kentte hem açlık ve kıtlık nedeniyle hem de nefes aldırmayan saldırılardan ötürü yaşam mücadelesi daha da zor bir hal alırken bu tablonun eli kanlı mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni bir açıklamada bulundu.

"HAVA SALDIRILARI KARA İÇİN ÖN HAZIRLIK"

Sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayınlayan Netanyahu, Gazze kentine yönelik saldırılar hakkında konuştu Netanyahu, son 2 günde Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında çok katlı 50 binayı yıktıklarını söyledi. Bu yüksek binaların "Hamas tarafından kullanıldığını" iddia eden Netanyahu, hava bombardımanlarının kara saldırılarına "ön hazırlık olduğunu" savundu.

FİLİSTİNLİLERE "GÜNEYE GEÇİN" ÇAĞRISI

Kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunan Netanyahu, Gazze kentindeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini istedi.

İsrail ordusu, son günlerde Gazze kentindeki bazı çok katlı binaları hava saldırılarıyla yerle bir etmişti. Filistinli kaynaklara göre, söz konusu binaların vurulması nedeniyle son birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.