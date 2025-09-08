Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Meksika'da tren yolcu otobüsünü biçti: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Meksika’da hemzemin geçitte yolcu otobüsüne tren çarptı. Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı. Kazanın ortaya çıkan görüntüleri, facianın boyutunu gözler önüne serdi.

’nın Atlacomulco kentinde hemzemin geçitten geçen bir yolcu otobüsüne tren çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Meksika Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Otoyolda meydana gelen kaza sonrası çift yönlü kapatıldı.

Meksika'da tren yolcu otobüsünü biçti: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

GÖRÜNTÜ FACİANIN BOYUTUNU GÖSTERDİ

Sanayi bölgesinde meydana gelen kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, trafik nedeniyle ağır ağır ilerleyen çift katlı otobüse hemzemin geçitten geçtiği sırada tren çarparak sürüklüyor.

Kaza sırasında hemzemin geçidin bariyerlerinin açık olduğu ve tren geldiğine dair herhangi bir uyarı verilmediği görüldü.

ETİKETLER
#Meksika
#ölü
#yaralı
#trafik
#otobüs kazası
#tren kazası
#Hemzemin Geçidi
#Dünya
