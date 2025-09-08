Menü Kapat
Dünya
Sosyal medya yasağı ülkeyi karıştırdı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: 13 ölü

Nepal'de sosyal medyanın yasaklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. Protestolarda on binlerce kişi sokağa döküldü, 13 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaosun ardından Katmandu bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sosyal medya yasağı ülkeyi karıştırdı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: 13 ölü
’de on binlerce kişi Facebook, X ve YouTube dahil birçok sosyal medya platformunun yasaklanmasının arından sokaklara döküldü. Başkent Katmandu’de toplanan binlerce protestocu parlamento binasını kuşattı. Polisin uyarılarına uymayan eylemciler ve polis arasında çıktı. Çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.

"SOSYAL MEDYA YASAĞI KALKSIN" ÇIĞLIKLARI

Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan eylemciler, sosyal medya yasağının kaldırılmasını talep etti. "Yeter artık", "Yolsuzluğu bitirin" sloganları atan eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, polisin biber gazı, cop ve plastik mermi kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ

Nepal hükümeti, sosyal medya platformlarının "fake haber", "nefret söylemleri" , "çevrimiçi dolandırıcılık" gibi konularla mücadele için düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu savunuyor. Katmandu bölge yetkilileri, yaşananların ardından sokağa çıkma yasağı ilan etti.

SOSYAL MEDYA YASAKLANDI

Geçtiğimiz hafta, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle 26 sosyal medya platformunun engellenmesine karar verilmişti. Cuma gününden bu yana kullanıcıların platformlara erişimde zorluk yaşarken yasağın ardından bakanlığa kayıt yaptıran iki platform yeniden etkinleştirildi. Nepal hükümeti sosyal medyayı yasaklamadığını ancak ülke yasalarına uygun hale getirmeye çalışıldığını savunuyor.

