Cinayeti 'Artık dayanamadım' diyerek itiraf etti: 93 yaşındaki erkek, eşini öldürdü

ABD'nin Illinois eyaletinde, 93 yaşındaki James Pate, 80 yaşındaki eşi Cherly'i öldürdü. Arabada kavga ettiklerini, Cherly'e çarptığını ardından da eline aldığı bıçakla boğazını kestiğini söyledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis, Cherliy'i olay yerinde kanlar içinde buldu. James Pate, boşanmayı planladıklarını, biriken öfkesinin patladığını söyleyerek cinayeti itiraf etti. Polise verdiği ifadesinde ''daha fazla dayanamadığını'' ifade etti.

Cherly Pate kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, James Pate'in birinci derece cinayetle suçlandığını söyledi.

New York Post'un haberine göre, Tazewell İlçe Savcılığı, sanığın tutukluluk öncesi tahliye talebinin reddedilmesi için dilekçe verdi.