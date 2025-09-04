Menü Kapat
28°
 | Berrak Arıcan

Yaşlı kadını 'Uzaydayım oksijen satın almalıyım' diyerek kandırdı, tüm birikimini aldı

Japonya'da bir kadın, akılalmaz bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Uzayda mahsur kaldığını, oksijen almak için para gerektiğini söyleyen bir kişi 80 yaşındaki kadının tüm birikimini elinden aldı.

Yaşlı kadını 'Uzaydayım oksijen satın almalıyım' diyerek kandırdı, tüm birikimini aldı
KAYNAK:
Sky News
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 15:51

Japonya'nın Hokkaido şehrinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki bir kadın kurbanı oldu. Sosyal medya uygulaması üzerinden bir kişiyle tanıştı ve tüm birikimi buhar oldu uçtu.

Astronot olduğunu iddia eden kişi, yaşlı kadına bir uzay gemisinde olduğunu, saldırıya maruz kaldıklarını ve acil olarak oksijene ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sky News'in haberine göre, yaşlı kadın, dolandırıcıya 6700 dolar yani yaklaşık 276 bin TL para gönderdi.

Polis, yaşlı kişilerin internet üzerinden çok daha kolay bir şekilde dolandırıldığını belirterek uyarıda bulundu. Bu dolandırıcılığı ise 'aşk dolandırıcılığı' olarak nitelendirdi.

Yaşlı kadını 'Uzaydayım oksijen satın almalıyım' diyerek kandırdı, tüm birikimini aldı

BRAD PITT DOLANDIRICILIĞI

Örneğin bu yılın başlarında Fransa'da evli bir kadın, yapay zeka yardımıyla kendini Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcıya sözde hastane masraflarını karşılamak için 850 bin dolar göndermiş ve kocasından boşanmıştı.

Ancak acı gerçeği öğrendikten sonra televizyona çıkarak dolandırıcının bulunmasını istemişti.

