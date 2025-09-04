Devasa deniz canlısı kıyıdakileri şaşkına çevirdi: 4 araba büyüklüğünde

Galler'de Pembrey'deki Cefn Sidan Plajı'nın kumlarında dev bir deniz canlısının leşi sahile gelenleri şaşkına çevirdi. Olağanüstü büyüklükteki hayvan kalıntıları devasa bir deniz canlısını andırıyordu. Fakat ziyaretçiler emin olamadılar.

Deniz uzmanları tarafından incelenecek olan kalıntılar bir balinayı işaret ediyordu. Kaburga kafesinin kalıntılarının üzerinde kısmen çürümüş et parçaları asılıydı.

Uzmanlar, ölüm sebebinin de araştırılacağını belirtti. Genelde karaya vuran balinalar, yetersiz beslenmiş veya plastik atıklar da dahil olmak üzere kirlilikten zarar görmüş oluyor. Fakat kesin sebebi için incelemeler yapılacak. Bilim insanları, bu hayvan kalıntısının bölgedeki deniz yaşamının durumu hakkında da önemli bilgiler vereceğini düşünüyor.

3 BALİNA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Öte yandan bu olay, Dailyrecord'un haberine göre, Orkney kıyılarında üç nadir balinanın ölü bulunmasından sadece birkaç hafta sonra yaşandı. Karaya yakın yerlerde nadiren görülen, derin sularda yaşayan bir okyanus türü, 23 Temmuz'da Papa Westray'in güney ucunda fark edildi.

Yapılan ilk incelemelerde hayvanların karaya vurmadan önce sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir dolanma, olta takımı yaralanması veya insan kaynaklı başka bir travma belirtisi olmadığı görüldü.

İskoç Deniz Hayvanları Karaya Vurma Programı (SMASS) Direktörü Dr. Andrew Brownlow, o dönemde ölümlerin 'trajik' olduğunu ve daha geniş çaplı çevresel endişelere işaret ettiğini söylemişti.