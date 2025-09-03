Menü Kapat
 | Berrak Arıcan

Altının en çok çıktığı yerleri sıraladı! Küreği her vurduğunda zengin oluyor

Avustralyalı Tyler Mahoney, geçimini altınla sağlıyor. Her küreği vurduğunda topraktan altın çıkarmayı başaran avcı, bu kez harita yayımladı. Mahoney, en çok nerede altın bulduğunu bir bir sıraladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altının en çok çıktığı yerleri sıraladı! Küreği her vurduğunda zengin oluyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 12:21

Çocukluğundan beri altın avcısı olan Tyler Mahoney, ailesinden gelen bu işi devam ettirdi. Ailesinin altın madenciliği yaptığını belirten genç kadın, geçimini de bu şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda kızıl topraklar arasında 5 milyon TL'lik külçe bulan Mahoney, bu kez altın haritasını herkesle paylaştı.

Altının en çok çıktığı yerleri sıraladı! Küreği her vurduğunda zengin oluyor

EN ÇOK ALTIN NEREDEN ÇIKIYOR?

Bir YouTube programına katılan Mahoney, en çok altının nerelerden çıktığını söyledi. Şimdiye kadar 'nın yanı sıra , , Yeni Zelanda, Kanada ve Alaska dahil birçok ülkede çalıştığını belirten Mahoney, Yukon/Dawson şehrinin ise favorisi olduğunu dile getirdi. Fakat favori olmasının nedenini 'eşsiz doğası ve yerel kültürü' olarak tanımlayan altın avcısı, ABD'de Nevada, Kaliforniya ve Alaska’nın öne çıkan altın bölgeleri arasında olduğunu belirtti.

Altının en çok çıktığı yerleri sıraladı! Küreği her vurduğunda zengin oluyor

Kardeşiyle beraber çalışırken 100 bin dolar değerinde altın olan 'ana kaynak' bulduklarını söyledi. Mahoney, genelde allüvyon altın yani serbest taneler aradıklarını belirtti. Fakat büyük parçaları ham haliyle sattıklarını, herdeki ince altını ise kırıp öğüterek panlama ve cihazlarla ayırıp külçe haline getirip darphaneye yolladıklarını anlattı.

Altının en çok çıktığı yerleri sıraladı! Küreği her vurduğunda zengin oluyor

KIZIL TOPRAKLARDA 5 MİLYONLUK ALTIN

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Batı Avustralya'da çok sayıda altın madeni olduğunu söyleyen Mahoney, 20 onsluk bir külçe bulduğunu anlatmıştı. Bu külçenin arabasının 3 katı değerinde olduğunu söylemişti.

Altının en çok çıktığı yerleri sıraladı! Küreği her vurduğunda zengin oluyor

Yaşadığı Kalgoorlie kasabası yakınlarında değeri 130 bin dolar yani yaklaşık 5 milyon TL olan külçeyi 'kırmızı toprakla kaplı ve yüksek saflıkta' diyerek tanımlayan Mahoney, aramalarını metal dedektörüyle yaptığını anlatmıştı.

''Avustralyalılar büyük altın külçeleriyle tanınır'' diyen Mahoney, gelişen teknolojiyle altın bulmanın artık daha kolay olduğunu belirtmişti.

ETİKETLER
#madencilik
#avustralya
#Bolivya
#Peru
#Altın Avcılığı
#Altın Keşfi
#Yukon
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
