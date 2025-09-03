Altının en çok çıktığı yerleri sıraladı! Küreği her vurduğunda zengin oluyor

Çocukluğundan beri altın avcısı olan Tyler Mahoney, ailesinden gelen bu işi devam ettirdi. Ailesinin altın madenciliği yaptığını belirten genç kadın, geçimini de bu şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda kızıl topraklar arasında 5 milyon TL'lik külçe bulan Mahoney, bu kez altın haritasını herkesle paylaştı.

EN ÇOK ALTIN NEREDEN ÇIKIYOR?

Bir YouTube programına katılan Mahoney, en çok altının nerelerden çıktığını söyledi. Şimdiye kadar Avustralya'nın yanı sıra Bolivya, Peru, Yeni Zelanda, Kanada ve Alaska dahil birçok ülkede çalıştığını belirten Mahoney, Yukon/Dawson şehrinin ise favorisi olduğunu dile getirdi. Fakat favori olmasının nedenini 'eşsiz doğası ve yerel kültürü' olarak tanımlayan altın avcısı, ABD'de Nevada, Kaliforniya ve Alaska’nın öne çıkan altın bölgeleri arasında olduğunu belirtti.

Kardeşiyle beraber çalışırken 100 bin dolar değerinde altın olan 'ana kaynak' bulduklarını söyledi. Mahoney, genelde allüvyon altın yani serbest taneler aradıklarını belirtti. Fakat büyük parçaları ham haliyle sattıklarını, herdeki ince altını ise kırıp öğüterek panlama ve cihazlarla ayırıp külçe haline getirip darphaneye yolladıklarını anlattı.

KIZIL TOPRAKLARDA 5 MİLYONLUK ALTIN

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Batı Avustralya'da çok sayıda altın madeni olduğunu söyleyen Mahoney, 20 onsluk bir külçe bulduğunu anlatmıştı. Bu külçenin arabasının 3 katı değerinde olduğunu söylemişti.

Yaşadığı Kalgoorlie kasabası yakınlarında değeri 130 bin dolar yani yaklaşık 5 milyon TL olan külçeyi 'kırmızı toprakla kaplı ve yüksek saflıkta' diyerek tanımlayan Mahoney, aramalarını metal dedektörüyle yaptığını anlatmıştı.

''Avustralyalılar büyük altın külçeleriyle tanınır'' diyen Mahoney, gelişen teknolojiyle altın bulmanın artık daha kolay olduğunu belirtmişti.