Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Vahşi doğanın ortasındaki 'son derece nadir' beton blok 1 milyon 100 bin TL'ye satışa çıktı!

İngiltere'nin Bristol şehrinde vahşi doğanın ortasında bulunan beton blok dudak uçuklatan fiyata satışa sunuldu. Beton blokun altında ne olduğunu öğrenenler satışa sunulan fiyata anlam verebildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vahşi doğanın ortasındaki 'son derece nadir' beton blok 1 milyon 100 bin TL'ye satışa çıktı!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 11:46

Vahşi doğanın ortasındaki beton blok satışa çıktı. Üstelik 20 bin sterlin yani 1 milyon 100 bin TL'ye satılıyor. İlk başta bu beton bloka anlam veremeyenler altındaki gizli yeri öğrenince fiyata hak veriyor. Beton blokun altında Kraliyet Gözlemci Kolordusu (ROC) sığınağı bulunuyor.

Vahşi doğanın ortasındaki 'son derece nadir' beton blok 1 milyon 100 bin TL'ye satışa çıktı!

SON DERECE NADİR BİR YER

döneminde inşa edilen ROC sığınaklarından Birleşik Krallık'ta 1536 gözlem noktası olarak yapıldı. Şimdilerde ise mülk avcılarının gözde satış yerleri. Rightmove'a göre burası 'son derece nadir' bir yer ve gizlice entegre edilmiş bir yeraltı odasına sahip. Ayrıca tarihi kalıntılara karşı özel bir ilgi duyanlar için ideal. Çünkü içinde hala ROC mobilyaları ve özellikleri var.

Vahşi doğanın ortasındaki 'son derece nadir' beton blok 1 milyon 100 bin TL'ye satışa çıktı!

SOSYAL MEDYADA İLGİ BÜYÜK

Burayı görenler ''Gerçekten iyi durumda'' olduğunu söylediler. Bir kişi, ''Yakınlarda yaşasaydım ROC görevine başvurabilirdim'' derken bir başka kişi ise ''En azından içinde banyo var'' yorumunu yaptı.

Vahşi doğanın ortasındaki 'son derece nadir' beton blok 1 milyon 100 bin TL'ye satışa çıktı!

Dailymail'in haberine göre, sosyal medya platformu Reddit'te yorum yapan bir kişi ise böyle bir yerin varlığının ortaya çıkmasının ardından ''Büyük bir füzenin gönderilmesi için ne kadar önceden haber verildiğini bana hatırlatın... Çünkü burası benden beş saatlik sürüş mesafesinde'' diye yazdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ilk kez bu halde görüldü, herkes aynı yorumu yaptı! 'Kayıp' başkandan ilk görüntüler
Pazar günü milyonlarca kişinin telefonu aynı anda çalacak ve bir yazı çıkacak
ETİKETLER
#Emlak
#İngiltere
#soğuk savaş
#Roc Sığınağı
#Beton Blok
#Gizli Yer
#Tarihi Kalıntı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.