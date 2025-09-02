Vahşi doğanın ortasındaki 'son derece nadir' beton blok 1 milyon 100 bin TL'ye satışa çıktı!

Vahşi doğanın ortasındaki beton blok satışa çıktı. Üstelik 20 bin sterlin yani 1 milyon 100 bin TL'ye satılıyor. İlk başta bu beton bloka anlam veremeyenler altındaki gizli yeri öğrenince fiyata hak veriyor. Beton blokun altında Kraliyet Gözlemci Kolordusu (ROC) sığınağı bulunuyor.

SON DERECE NADİR BİR YER

Soğuk Savaş döneminde inşa edilen ROC sığınaklarından Birleşik Krallık'ta 1536 gözlem noktası olarak yapıldı. Şimdilerde ise mülk avcılarının gözde satış yerleri. Rightmove'a göre burası 'son derece nadir' bir yer ve gizlice entegre edilmiş bir yeraltı odasına sahip. Ayrıca tarihi kalıntılara karşı özel bir ilgi duyanlar için ideal. Çünkü içinde hala ROC mobilyaları ve özellikleri var.

SOSYAL MEDYADA İLGİ BÜYÜK

Burayı görenler ''Gerçekten iyi durumda'' olduğunu söylediler. Bir kişi, ''Yakınlarda yaşasaydım ROC görevine başvurabilirdim'' derken bir başka kişi ise ''En azından içinde banyo var'' yorumunu yaptı.

Dailymail'in haberine göre, sosyal medya platformu Reddit'te yorum yapan bir kişi ise böyle bir yerin varlığının ortaya çıkmasının ardından ''Büyük bir füzenin gönderilmesi için ne kadar önceden haber verildiğini bana hatırlatın... Çünkü burası benden beş saatlik sürüş mesafesinde'' diye yazdı.