31°
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan

Pazar günü milyonlarca kişinin telefonu aynı anda çalacak ve bir yazı çıkacak

Son zamanlarda dünya depremler nedeniyle beşik gibi sallanırken İngiltere acil uyarı sistemini test etmek için hazırlanıyor. 7 Eylül Pazar günü, ülkedeki her telefon aynı anda çalacak. Bu uyarının bir tatbikat nedeniyle olduğuna dair bildirim mesajı ekranlarda gözükecek.

KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
02.09.2025
09:28
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
09:28

Dünya, , , heyelan, yangın gibi birçok felaketle mücadele ederken halkı korumak için harekete geçti. Afetlere karşı acil durum bildirim sistemini devreye sokacak olan İngiltere'de 7 Eylül Pazar günü herkesin telefonuna bildirim gidecek ve milyonlarca telefon aynı anda çalacak.

2023 yılında test edilen acil uyarı sistemi bir kez daha ülke genelinde kullanılacak. Depremden sel felaketine, fırtınadan şiddetli hava koşullarına kadar birçok senaryoda kullanılabilen sistem, vatandaşlara doğrudan telefonları üzerinden uyarı gönderecek.

HERKESİN EKRANINDA AYNI YAZI OLACAK

Önümüzdeki pazar günü saat 15.00 sularında İngiltere'de 4G ve 5G şebekelerine bağlı tüm cep telefonları yaklaşık 10 saniye boyunca siren sesi çalacak ayrıca titreyecek. Telefon ekranlarında ''Bu sadece bir test'' yazısı gözükecek.

Bu uyarı sistemi sayesinde olası bir durumunda herkese bilgi verilebilecek ve can kayıplara önlenebilecek.

BU BİLDİRİM GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

2023 yılında ilk denemenin ardından sistem gerçek bir uyarı nedeniyle 5 kez kullanıldı. İskoçya ve Kuzey İrlanda’da şiddetli hava koşulları nedeniyle, Cumbria’daki sel felaketinde 15 bin, Leicestershire’daki taşkında 10 bin telefona bildirim gönderildi. Sistem ayrıca Plymouth’ta bulunan 500 kilogramlık İkinci Dünya Savaşı bombasının imhası sırasında yaklaşık 50 bin cihazı uyarmıştı.

PANİĞE NEDEN OLMUŞTU

İki sene önce yapılan uygulama, haberi olmayan insanlarda büyük bir paniğe neden olmuştu. Bu kez uyarılar çok önceden yapılmaya başlandı. Ayrıca bu bildirimi kapatmak da mümkün.

-iPhone kullanıcıları Ayarlar → Bildirimler bölümünden ''Ciddi uyarılar'' ve ''Aşırı uyarılar'' seçeneklerini devre dışı bırakabiliyor.

-Android cihazlarda ise Acil Durum Uyarıları ayarına girerek aynı seçenekleri kapatabilir.

ETİKETLER
#deprem
#İngiltere
#sel
#afet
#Acil Uyarı Sistemi
#Şiddetli Hava Koşulları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
