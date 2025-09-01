Dünyanın en huzursuz ülkesi belli oldu! Huzur arayanların adresi ise İzlanda olabilir

Dünyanın en huzurlu ülkeleri belli oldu. Son sırada yer alan ülke ise huzurun zerresinin olduğu ülke olarak yer aldı. Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan Küresel Huzur Endeksi 2025 listesinde güvenlik, iç çatışmalar, diplomatik ilişkiler ve askeri harcamalar gibi 23 farklı kriter göz önünde bulunduruldu. Endekste puanlar ne kadar düşükse ülkelerin o kadar barışçıl ve huzurlu kabul edildiği belirtiliyor.

ZİRVEDE İZLANDA VAR

Zirvede yeniden İzlanda yer aldı. Dünyanın en huzurlu ülkesi İzlanda'yı ise İrlanda takip etti, 3. sırada ise Yeni Zelanda vardı. Listenin üst sıralarında Avrupa ülkelerinin yoğunluğu dikkat çekerken, Asya'dan Singapur, Japonya ve Malezya da ilk 20 içinde yer aldı.

DÜNYANIN EN HUZURLU İLK 20 ÜLKESİ

1- İzlanda

2- İrlanda

3- Yeni Zelanda

4- Avusturya

5 - İsviçre

6- Singapur

7- Portekiz

8- Danimarka

9- Slovenya

10- Finlandiya

11- Çekya

12- Japonya

13- Malezya

14- Kanada

15- Hollanda

16- Belçika

17- Macaristan

18- Avustralya

19- Hırvatistan

20- Almanya

TÜRKİYE 163 ÜLKE ARASINDA 146. SIRADA

Türkiye, 163 ülke arasında 146. sırada kendine yer buldu. 2025 raporuna göre Türkiye'nin huzur puanı 2.852 olarak ölçüldü. Geçen yıla kıyasla puanın daha da kötüleştiği görülürken, Türkiye bölgesel kategoride ise "Doğu Avrupa ve Orta Asya" grubunda 13. sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN HUZURSUZ ÜLKESİ RUSYA

Küresel Huzur Endeksi'nin en alt sırasında ise Rusya Federasyonu yer aldı. 3.441 puanla listenin sonuncusu olan Rusya, dünyanın en az huzurlu ülkesi olarak kayıtlara geçti.