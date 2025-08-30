Menü Kapat
29°
 Murat Makas

Bu ülkeler ‘yalnızlık salgınına’ kapıldı! İşte dünyanın en yalnız ülkesi

Modern hayat, bizi hiç olmadığımız kadar teknolojik ağlarla birbirine bağlarken, paradoksal bir şekilde yalnızlık hissi de küresel bir salgına dönüştü. Sosyal medya üzerinden yüzlerce arkadaşla bağlantıda olmamıza rağmen, pek çok insan kalabalıklar içinde kendini yalnız hissediyor.

30.08.2025
30.08.2025
Yalnızlık, sadece tek başına olmakla ilgili değildir; bu, bir bireyin hissettiği sosyal izolasyon ve bağlantısızlık duygusudur. (WHO) gibi kuruluşlar, yalnızlığı "kritik bir küresel sağlık sorunu" olarak tanımlarken, yapılan araştırmalar bu sorunun belirli ülkelerde diğerlerine göre çok daha yaygın olduğunu gösteriyor. Emory Üniversitesi'nde yapılan ve 29 ülkenin dahil edildiği bir araştırma, yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu ülkeleri belirledi. Bu veriler, sadece istatistiksel bir tablo sunmakla kalmıyor, aynı zamanda modern toplumların karşı karşıya kaldığı derin sosyal değişimleri de gözler önüne seriyor.

Bu ülkeler ‘yalnızlık salgınına’ kapıldı! İşte dünyanın en yalnız ülkesi

YALNIZLIK NEDEN BİR SALGIN HALİNE GELİYOR?

Günümüz dünyasında yalnızlığın artmasının arkasında yatan birçok karmaşık neden bulunmaktadır. Bunlar arasında kentleşme ve bireyselleşme öne çıkıyor; büyük şehirlere göç, geleneksel aile ve topluluk bağlarını zayıflatıyor. İnsanlar, kalabalıklar içinde yaşasa bile daha az sosyal etkileşimde bulunuyorlar. ve sosyal medya da bu sorunu derinleştiriyor. Sosyal medya, sanal bağlantılar sunsa da, gerçek yüz yüze etkileşimin yerini tutamıyor. Uzmanlar, sosyal medyada geçirilen aşırı zamanın, yalnızlık ve yetersizlik hissini artırabileceği konusunda uyarıyor. Ekonomik baskı ve uzun çalışma saatleri de insanların sosyal aktivitelere ve arkadaşlık ilişkilerine ayıracak vakit bulmasını zorlaştırarak yalnızlık hissini besliyor. Özellikle Avrupa'da yaşlanan nüfus ve çekirdek aile modeline geçiş, yaşlı bireylerin sosyal olarak daha izole olmasına neden oluyor.

Bu ülkeler ‘yalnızlık salgınına’ kapıldı! İşte dünyanın en yalnız ülkesi

EN YÜKSEK YALNIZLIK ORANINA SAHİP 10 ÜLKE

Emory Üniversitesi'nin araştırmasına ve diğer küresel anketlere göre, yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu 10 ülke şunlardır:

10. Letonya: Baltık ülkelerinden Letonya, araştırmada yalnızlık oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak yer alıyor.

9. Bulgaristan: Doğu Avrupa'nın bir diğer ülkesi olan Bulgaristan'da da yalnızlık hissi yaygın. Ülkede kendini yalnız hissedenlerin büyük bir kısmı, çalışma hayatından çekilmiş emeklilerden oluşuyor.

8. Romanya: Yalnızlık hissinin son yıllarda en hızlı arttığı ülkelerden biri olan Romanya, dokuz yıllık bir süreçte bu hissi yaşayanların oranının neredeyse beş katına çıktığı bir tablo sergiliyor.

7. Çek Cumhuriyeti: Çek Cumhuriyeti, sanılanın aksine yalnızlık hissinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Yaşanan sosyal ve ekonomik değişimler, bu duruma katkıda bulunuyor.

6. İsrail: İsrail'de yalnızlık hissi yaşayanların çoğunluğu kadınlardan ve çalışmayan yaşlı bireylerden oluşuyor. Ülkenin sosyal yapısı ve güvenlik endişeleri, bu durumu etkileyebiliyor.

5. ABD (Amerika Birleşik Devletleri): Araştırmaya göre ABD, yalnızlık oranlarında ilk beşte yer alıyor. Özellikle ABD'de, orta yaşlı bireylerin yalnızlık hissinin, yaşlılara göre daha yüksek olması dikkat çekiyor.

4. İtalya: Geniş aile yapısıyla bilinen İtalya'da yalnızlık oranının yüksek olması, birçok kişiyi şaşırtsa da, büyük ailenin her zaman sosyal bağlantı garantisi olmadığını gösteriyor.

3. Slovakya: Slovakya, yalnızlık hissinin yüksek olduğu Doğu Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Ekonomik ve toplumsal faktörler, bu durumu tetikliyor ve ülkede gençlerin geleceğe dair kaygıları artıyor.

2. Kıbrıs: Kıbrıs, araştırma verilerine göre yalnızlık hissinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

1. Yunanistan: Yalnızlık hissinin en yüksek olduğu ülke olarak zirvede yer alan Yunanistan'da, ekonomik kriz ve yüksek işsizlik oranlarının, yalnızlık hissini artıran temel faktörler olduğu belirtiliyor.

Raporların ortaya koyduğu tablo, yalnızlığın sadece bireysel bir duygu olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve sosyal sorunların bir yansıması olduğunu gösteriyor. Ekonomik sıkıntılar, özellikle işsizlik ve yaşam maliyetlerinin artması, insanları sosyal hayattan çekilmeye zorlayabilir. Aynı şekilde, hızlı kentleşme ve dijitalleşme, geleneksel sosyal ağların yerini sanal ve yüzeysel ilişkilere bıraktığı için, insanlar arasında derin ve anlamlı bağların kurulmasını zorlaştırır. Bu durum, toplumun refah düzeyini düşürerek öfke, hayal kırıklığı ve anksiyete gibi diğer duygusal sorunları da tetikleyebilir.

Yalnızlık, sadece psikolojik bir rahatsızlık değil, aynı zamanda fiziksel sağlığı da ciddi şekilde etkileyen bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirttiği gibi, kronik yalnızlık, günde 15 sigara içmek kadar sağlığa zararlı olabilir ve depresyon, anksiyete, kalp damar hastalıkları ve hatta erken ölüm riskini artırabilir. Bu durum, yalnızlığın sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Bu ülkeler ‘yalnızlık salgınına’ kapıldı! İşte dünyanın en yalnız ülkesi

