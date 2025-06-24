Liste başında! İşte en çok para kazandıran meslekler!

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi konumunu koruyan Almanya'da, en çok kazandıran meslekler belli oldu. Liste başına oturan ve en çok para kazandıran meslek ise dikkat çekti.

Yapılan bir araştırmaya göre en çok kazandıran meslekler sıralandı. Havacılık, sağlık, hukuk, mühendislik gibi geleneksel yüksek gelirli sektörlerin yanı sıra, bu yılki listeye beklenmedik bir meslek grubu da damgasını vurdu: sihirbazlar ve illüzyonistler.

Euronews Business’ın Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ve küresel işe alım platformu Indeed verilerine dayandırdığı analize göre, Almanya’da yıllık 134 bin 316 euro ortalama kazançla sekizinci sırada yer alan sihirbazlar, birçok geleneksel mesleği geride bıraktı.

EN ÇOK PARA KAZANDIRAN MESLEK PİLOTLUK

Havacılık sektörü, yıllık ortalama 336 bin euro ile yine zirvede yer alıyor. Karmaşık görevlerdeki uçuş eğitmenleri ve pilotlar, en yüksek medyan geliri elde eden gruplar arasında. Sağlık sektöründe ise radyologlar, cerrahlar ve tıp yöneticileri 100 bin euroyu aşan maaşlarla dikkat çekiyor.

SİHİRBAZLIK BİRÇOK MESLEĞİ GERİDE BIRAKTI

Sihirbazların bu denli yüksek kazanç elde etmesinde, özel sahne gösterileri, turizm merkezlerinde düzenlenen performanslar, yüksek profilli etkinliklerde sahne alma fırsatları ve dijital içerik üretimi gibi faktörlerin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Listenin geri kalanı ise daha alışıldık alanlardan oluşuyor. Hâkimler, savcılar ve hukuk danışmanları yaklaşık 95 bin euro; kamu yönetimi ve yazılım geliştirme gibi alanlardaki yöneticiler ise 100 bin euroyu aşkın maaşlarla üst sıralarda yer alıyor. Öte yandan Indeed’e göre yakın gelecekte yapay zekâ, yeşil enerji ve biyoteknoloji alanlarındaki yeni meslek gruplarının hızla yükseleceği öngörülüyor.