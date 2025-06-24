Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı için zam hazırlığı! Gözler Temmuz ayında

Türkiye İstatistik Kurumu’nun altı aylık enflasyon farkını ilan etmesiyle birlikte gözler Temmuz ayındaki memur ve emekli maaş zammına çevrilecek. Hükümet, en düşük emekli maaşının zamlanması için harekete geçeceğinin sinyallerini verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En düşük emekli maaşı için zam hazırlığı! Gözler Temmuz ayında
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artışını açıklamasının ardından altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte hükümet harekete geçecek. Buna göre yıl ortasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yüzdelik zammın ardından aynı oranda en düşük emekli maaşlarına da düzenleme yapılacak.

En düşük emekli maaşı için zam hazırlığı! Gözler Temmuz ayında

Ocak 2025’ten bu yana 14 bin 469 lira olarak uygulanan “en düşük emekli maaşıyla” ilgili bir yasal düzenleme yapılması şart. Aksi takdirde kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olup da bu seviyeye tamamlanan emekliler yılın ikinci yarısında aynı aylığı yani 14 bin 469 lirayı almaya devam etmek zorunda kalacaklar.

En düşük emekli maaşı için zam hazırlığı! Gözler Temmuz ayında

KÖK AYLIĞI DÜŞÜK OLAN EMEKLİYE İYİLEŞTİRME

AK Parti, 6 ayda bir olduğu gibi, kök aylığı düşük olan emeklilerin aylıklarının en düşük aylığa yükseltilmesine yönelik yasal hazırlıklara başlıyor. Yapılan ilk değerlendirmelere göre en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan, 16 bin 850 ile 17 bin 100 liraya çıkması tahmin ediliyor. Bu rakamlardan birinin olması halinde ise 4 milyon emeklinin yararlanacağı ve 6 aylık artışın maliyetinin 60 milyarı bulacağı söyleniyor.

En düşük emekli maaşı için zam hazırlığı! Gözler Temmuz ayında

ENFLASYON FARKI YANSITILACAK

Şu ana kadar yani Ocak-Mayıs döneminde yüzde 15,09’luk bir enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu yüzde 1 gelirse 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,24 olacak ve bu durumda eğer ekstra artış yapılmazsa en düşük maaş bu oranda (2350 TL) artırılarak 16 bin 819 liraya çıkacak. Haziran enflasyonunun yüzde 2 gelmesi halinde ise 6 aylık fark yüzde 17,39 olacak. Bu durumda ise fark 2 bin 516 lira, en düşük maaş 16 bin 985 liraya çıkacak. Tabii ki kök maaşı bu seviyenin altındakiler için daha önce belirttiğimiz gibi yasal düzenleme şart.

En düşük emekli maaşı için zam hazırlığı! Gözler Temmuz ayında

Rakamın netleşmesinin ardından, AK Parti’nin üzerinde çalıştığı 10-12 maddelik Çalışma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifine ekleneceği ve Temmuz’un ikinci haftasında ise Meclis gündemine getirileceği planlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Euro tarihi rekorunu kırdı!
Motorine indirim geldi, pompaya yansıdı! 24 haziran 2025 benzin, motorin ve LPG ne kadar?
ETİKETLER
#zam
#enflasyon
#emekli maaşı
#emekli maaşı
#tüik
#emekli maaşları
#kök maaş
#en düşük emekli maaşı
#en düşük emekli maaşı
#enflasyon farkı
#emekli aylığı
#emekli maaş
#ak-parti
#Birden Fazla Emekli Maaşı
#Emekli Maaş Promosyonu
#Emekli Maaşı Artışı
#Düşük Emekli Maaşları
#Adil Emekli Maaşları
#Emekli Maaş Zammı
#Emekli Maaşı Artışı
#Emekli Maaş Zammı
#Emekli Maaşa Zamları
#Türkiye İstatistik Kurumu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.